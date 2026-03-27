Nahostkrieg trifft Luxushotels – Stornowelle trifft Österreich

Der Nahostkonflikt trifft Österreichs Tourismus – und das spüren vor allem Luxushotels in bestimmten Regionen bereits jetzt deutlich.

Die Auswirkungen des Nahostkonflikts machen sich mittlerweile auch im österreichischen Tourismus bemerkbar. Wie die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) mitteilt, sind bei Gästen aus arabischen Ländern, Israel sowie aus Fernost bereits erste Buchungsabsagen eingegangen. Insgesamt entfielen auf arabische und israelische Reisende im Jahr 2025 rund 2,6 Millionen Nächtigungen in Österreich – ein Anteil von knapp unter zwei Prozent der österreichweit registrierten 153,7 Millionen Übernachtungen.

Dennoch trifft der Rückgang bestimmte Destinationen und Betriebskategorien überproportional hart, da es sich bei diesen Gästen in der Regel um kaufkräftige Reisende mit überdurchschnittlichen Ausgaben handelt. Besonders betroffen sind Wien, Salzburg und Tirol, die bei dieser Reisenden-Gruppe traditionell hoch im Kurs stehen – wobei die Unterschiede zwischen einzelnen Regionen erheblich sind. Zell am See gilt etwa als besonders beliebtes Ziel für arabische Urlauber.

„Die merken es natürlich überdurchschnittlich und dort wieder die 4- und 5-Sterne-Hotellerie – die hat es wirklich hart getroffen, die spüren es massiv“, erklärte ÖHV-Sprecher Martin Stanits. Einzelne Häuser seien auf diese Herkunftsmärkte konzentriert.

Rückgang aus Fernost

Auch das Reisegeschäft mit Gästen aus asiatischen Ländern leidet unter den Folgen des Krieges zwischen Israel sowie den USA und dem Iran. „Was wir noch merken, sind die Gäste aus Fernost – da haben wir rückläufige Zahlen“, berichtete Stanits. Reisende, die üblicherweise über die Drehkreuze Dubai oder Doha nach Europa fliegen, sind nun gezwungen, auf längere Ausweichrouten auszuweichen – verbunden mit deutlich höheren Ticketpreisen.

„Für den Sommer erwarten wir hier Rückgänge – teilweise merken wir es schon jetzt“, bekräftigte der Branchensprecher. „Für aktuell und für die kommenden Wochen ist storniert worden.“ Darüber hinaus haben einzelne Gäste bereits gebuchte Sommeraufenthalte abgesagt. „Einigen ist es zu unsicher, sie haben Angst, dass sie nicht wieder nach Hause kommen“, erklärte Stanits.

Veränderungen zeigen sich auch im Buchungsverhalten österreichischer Reisender. „Österreicher canceln teilweise ihre Fernreisen und weichen aus – das muss nicht Österreich sein, ist aber zum Teil Österreich – statt Dubai zu Ostern zum Beispiel Österreich“, sagte der ÖHV-Sprecher. Wer ursprünglich über Dubai oder Doha nach Japan, Australien oder Neuseeland fliegen wollte, entscheide sich nun häufiger für Mittelstreckenziele wie Spanien oder Italien. Insgesamt gehe es dabei um „Zigtausende Leute“.

Steigende Energiepreise

Neben den reisebedingten Unsicherheiten bereiten der Branche auch die steigenden Energiepreise und eine drohende Inflationswelle zunehmend Sorgen. „Das wird die nächste Teuerungswelle, die ankommt“, befürchtet Stanits.

Die Bereitschaft der Gäste, Geld auszugeben, dürfte damit weiter sinken.