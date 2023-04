Ostern: 5 kreative Ideen zum Eierfärben (VIDEO)

Wenn Sie keine Ideen mehr haben, wie Sie Ostereier färben können, empfehlen wir Ihnen diese fünf kreativen Ideen, mit denen Sie in diesem Jahr auf etwas andere Weise mit Farben spielen können. Wir haben einige einfache Methoden ausgewählt, die es wert sind, in diesem Jahr ausprobiert zu werden.

Effekt des „gebundenen“ Färbens

Kochen Sie die Eier zuerst, lassen Sie sie abkühlen und legen Sie sie dann etwa zwanzig Minuten in Essig ein, damit die Farbe besser haftet. Dieser Effekt wird durch Rasierschaum erzielt, den man auf einen Teller aufträgt und ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzufügt. Mischen Sie die Farben auf der Oberfläche mit einem Löffel und rollen Sie das Ei in den Schaum, um den gewünschten Effekt zu erzeugen. Lassen Sie die beschichteten Eier so lange wie möglich auf Aluminiumfolie ruhen und spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser ab.

Färben mit Reis in wenigen Sekunden

Geben Sie Reiskörner, Eier und ein paar Tropfen Farbe in einen Plastikbeutel. Verschließen Sie den Beutel und schütteln Sie ihn etwas. Das Ergebnis? Farbe mit interessanter Textur in nur wenigen Sekunden. TikToker empfehlen diese Methode allen, die Ostereier mit kleinen Kindern verzieren möchten, da der Prozess minimalen Unordnung verursacht.

Ausbleichen von Eiern

Um einen minimalistischen, ausgebleichten Look der Eier zu erreichen, tauchen Sie sie in Wasser und fügen Sie 400 ml Essig und 10 Teelöffel Salz hinzu. Mischen Sie die Zutaten und kochen Sie die Eier 12-15 Minuten. Legen Sie sie dann in kaltes Wasser, wischen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab und warten Sie, bis sie trocken sind.

Glitzernde Eier in Wein

Für diese völlig natürliche Art der Eierdekoration benötigen Sie nur eine Flasche Rotwein. Gießen Sie ihn in einen Topf, geben Sie die Eier hinzu und kochen Sie sie. Das Ergebnis: Ostereier in dunklem Bordeaux mit glitzerndem Finish!

Vergoldete Eier

Für diesen einfachen Trick benötigen Sie nur einen Pinsel, Kleber und etwas „goldene“ Aluminiumfolie. Nachdem Sie ein Ei mit einer der klassischen Methoden gefärbt haben, bestreichen Sie es mit Kleber und fügen Sie Folienstücke hinzu. Formen Sie sie mit einem Pinsel und glätten Sie die Kanten.