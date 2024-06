Paar fischt 100.000 Dollar aus Teich (VIDEO)

Im Herzen New Yorks ist einem Paar beim Metallfischen ein außergewöhnlicher Fund gelungen.

Sie stießen beim Metallsuchen in einem städtischen Teich auf einen mit 100.000 Dollar (umgerechnet etwa 92.000 Euro) gefüllten, verrosteten Tresor. Barbara Agostini und James Kane, die Erfahrung im Aufspüren metallischer Gegenstände unter Wasser haben, beschrieben den Moment ihrer Entdeckung als surreal.

Unerwarteter Fund in New Yorker Teich

Die Jagd nach Metallschätzen in den Gewässern New Yorks ist für das Paar kein neues Hobby; sie haben bereits mehrfach Tresore aus dem kühlen Nass geborgen, ohne je etwas Wertvolles darin zu finden. James Kane, ein erfahrener Sondengänger, konnte sein Glück kaum fassen, als er die durch Gummibänder zusammengehaltenen Bündel des Bargelds sah. Die ersten Bilder und Videos ihres spektakulären Fundes machten rasch in sozialen Medien und lokalen Nachrichtenquellen die Runde.

Um „Ärger aus dem Weg zu gehen“, wie sie sagten, brachten Agostini und Kane den Geldtresor zur New Yorker Polizei. Ein Sprecher der Polizei merkte an, dass normalerweise jeder Geldfund über einem Wert von zehn Dollar offiziell gemeldet werden müsse. Allerdings ließ sich aufgrund der starken Beschädigung und Durchnässung der Scheine deren Echtheit und exakter Wert nicht abschließend bestimmen.

Lesen Sie auch: Unerwartete Entdeckung: Familie findet Schatz im eigenen Haus Bei der Renovierung ihres alten Familienhauses in Los Angeles entdeckten Bewohner eine Münzsammlung aus Kupferpfennigen, deren Wert Experten auf über eine

Bosnier entdeckt Geldbörse in Kroatien und findet Besitzer (FOTOS) Esmir Mujkic, ein Bosnier, findet eine verlorene Geldbörse und zeigt bemerkenswerte Integrität und Redlichkeit.

Kofferraumfund: Polizei findet bei Kontrolle 18 Kilo Gold An einem Knotenpunkt des Reiseverkehrs, stellte die Verkehrspolizei bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn 18 Kilogramm Gold sicher.

Streben nach Ersatz durch das Finanzministerium

Entschlossen, ihren außergewöhnlichen Fund doch noch in bares Geld umzuwandeln, planen Agostini und Kane, sich an das US-Finanzministerium in Washington zu wenden. Dort gibt es Regelungen, die den Austausch von stark beschädigten Banknoten unter gewissen Voraussetzungen ermöglichen, sofern kein Verdacht besteht, dass die Gelder durch kriminelle Handlungen erlangt wurden. Das Paar hofft nun, dass sie genug Beweise für die Herkunft und den Wert des Fundes liefern können, um die beschädigten Scheine ersetzt zu bekommen und somit das unwahrscheinliche Abenteuer zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.