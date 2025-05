Parken in Österreich zu billig: Jetzt sollen Preise drastisch erhöht werden!

Die Parkgebühren in Österreich sind vielen Bürgern ein Dorn im Auge. Dieser Einschätzung schließt sich der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) grundsätzlich an. Allerdings vertritt der VCÖ gleichzeitig die Position, dass die Tarife hierzulande zu gering angesetzt sind.

VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky erläutert: „International orientieren sich viele Städte bei den Parkgebühren an marktwirtschaftlichen Prinzipien, so werden in den zentralen Bezirken höhere Preise fürs Parken verlangt.“

Ein Blick ins Ausland verdeutlicht die Unterschiede: In Amsterdam müssen Autofahrer für eine Stunde Parken im Stadtzentrum 7,80 Euro bezahlen – das Dreifache des Wiener Tarifs. Stuttgart verlangt in der Innenstadt 5,50 Euro pro Stunde, während in den Außenbezirken 1,20 Euro fällig werden. Berlin staffelt die Gebühren zwischen vier Euro im Zentrum und mindestens einem Euro in den Randbezirken. Selbst in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Landau mit 50.000 Einwohnern kostet der Anwohnerparkausweis am Stadtrand jährlich 180 Euro, in zentralen Lagen sogar 300 Euro.

Gewichtsabhängige Tarife

International setzt sich zudem zunehmend durch, die Parkgebühren nach Fahrzeuggröße und -gewicht zu berechnen. In Koblenz und Aachen bemisst sich der Preis an der Fahrzeugfläche (Länge multipliziert mit Breite). Aachen berechnet pro Quadratmeter jährlich 30 Euro. Basel differenziert nach Fahrzeuglänge: Autos über 4,9 Meter zahlen mit 492 Franken pro Jahr mehr als doppelt so viel wie Kleinwagen bis 3,9 Meter. Paris hat für schwere Fahrzeuge die Tarife deutlich angehoben – außerhalb der eigenen Parkzone können bis zu 18 Euro pro Stunde anfallen.

Mit Ausnahme von Graz und Bregenz fehlt in österreichischen Städten eine preisliche Differenzierung zwischen zentralen und peripheren Stadtteilen. Dies führt zu Problemen, da mit steigendem Verkehrsaufkommen Richtung Innenstadt auch die Belastung durch Abgase und Lärm zunimmt. Gleichzeitig steigt der Wert der Flächen mit zunehmender Innenstadtnähe.

Überdimensionierte Zonen

Der Vergleich zwischen Wien, Paris und Amsterdam zeigt außerdem, dass die Wiener Tarifzonen für Parkpickerl (Anwohnerparkausweis) teilweise überdimensioniert sind. In Wien entsprechen diese den Gemeindebezirken, wobei Wien-Donaustadt flächenmäßig zweieinhalb Mal so groß ist wie die Bezirke 1 bis 9 zusammengenommen. „Zu große Gültigkeitsbereiche führen zu mehr Verkehr innerhalb des Bezirks, was wiederum im Widerspruch zum Ziel der Stadt steht, den Autoverkehr zu reduzieren“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Wien hat sich vorgenommen, den Anteil der Autofahrten am Gesamtverkehr von derzeit 25 Prozent auf 15 Prozent bis 2030 zu senken.

„Der internationale Vergleich zeigt nicht nur, dass in Österreichs Städten die Tarife fürs Parken niedrig sind. Der Vergleich zeigt vor allem auch, dass die Städte hinsichtlich einer fairen Differenzierung der Tarife nach Lage in der Stadt und Größe der Fahrzeuge Aufholbedarf haben“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky abschließend fest.

Um Parkgebühren nach Flächeninanspruchnahme oder Gewicht differenzieren zu können, müssen zunächst die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.