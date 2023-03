Paula von Preradovic: Die Dichterin, die Österreichs Hymne schrieb

Die offizielle Hymne der Republik Österreich, „Land der Berge, Land am Strome“, wurde von der serbischen Dichterin Paula von Preradovic verfasst. Sie ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Gebrauch. Paula wurde am 12. Oktober 1887 in Wien geboren und starb am 25. Mai 1951.

1947 gewann sie einen Wettbewerb für die offizielle Hymne Österreichs. Insgesamt nahmen 1.800 Menschen daran teil. Die Worte ihres Liedes und die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart aus dem Jahr 1791 wurden als österreichische Hymne bestätigt. In einigen Büchern findet man den Text, nach dem ihr Sohn Fritz Molden eine satirische Version des Liedes geschrieben hat, nachdem er erfahren hatte, dass sie gewonnen hatte, um die Familie zu unterhalten.

Paula, obwohl in Wien geboren, verbrachte ihre Kindheit und einen Teil ihrer Jugend zwischen 1889 und 1913 in Pula. Zu dieser Zeit gehörte die kroatische Stadt zu Österreich-Ungarn. Paulas Vater, Dusan Preradovic, war Nachfahre der orthodoxen Serben Preradovic, die im 14. Jahrhundert in die Backa (Vojvodina) auswanderten. Dieser Umzug erfolgte vor der großen Serbenwanderung und sie siedelten sich im Dorf Ledjen an, heute als Ridjica bekannt, zwischen Baja und Sombor.

Laut Aufzeichnungen soll das Oberhaupt der Familie Preradovic ein serbisch-orthodoxer Priester gewesen sein. Es heißt auch, dass ein Teil der Familie einen ungarischen Adelstitel erhalten hat. Die Dichterin hatte zwei Brüder und zwei Schwestern. Bevor sie heiratete, lebte sie auch in Kopenhagen, von wo sie nach Wien zurückkehrte.

Sie heiratete 1916 den Journalisten Ernest Molden, der während des Krieges zum Chefredakteur einer Zeitung wurde und wegen seines Widerstands gegen den Nationalsozialismus im Gefängnis saß. Paula und Ernest hatten zwei Kinder, Fritz und Otto Molden.

Fritz war Journalist und Verleger, Otto Banker. Nach ihrer Heirat benutzte die Dichterin ihren Mädchennamen Paula von Preradovic. 1996 veröffentlichte die Republik Österreich eine Briefmarke mit ihrem Bild.

Paula von Preradovic veröffentlichte drei Gedichtbände auf Deutsch.