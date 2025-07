Pedale verwechselt: 89-Jährige fährt mit Auto in den See

Eine 89-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen mit ihrem Fahrzeug in den Bodensee geraten. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr in Überlingen am Bodensee, wie die Polizei Ravensburg mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Seniorin vermutlich die Pedale verwechselt und ungewollt Gas gegeben, wodurch ihr Wagen in der Nähe eines Tennisklubs ins Wasser rollte.

Der VW Golf überwand eine Böschung und kam erst etwa 15 Meter vom Ufer entfernt zum Stillstand. Das Fahrzeug stand bis über die Seitenfenster im Wasser. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt und erlitt lediglich einen Schock.

Schnelle Rettung

Bekannte der 89-Jährigen, mit denen sie sich zum Schwimmen verabredet hatte, handelten schnell und entschlossen. Wie der „Südkurier“ berichtet, eilten sie der Frau zur Hilfe und befreiten sie aus dem Fahrzeug, bevor der Wasserdruck auf die Türen zu stark wurde.

Aufwändige Bergung

Für die Bergung des Autos musste ein Kran eingesetzt werden. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und Feuerwehr verhinderten durch das Abbinden austretender Betriebsstoffe eine Verunreinigung des Bodensees. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, während dieser Zeit war der betroffene Uferbereich gesperrt.

Statt Schwimmen im Bodensee landete ihr Auto im Wasser.

Kein Einzelfall

Die Polizei schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht aus, dass die Fahrerin Gas- und Bremspedal verwechselt hat. Ähnliche Vorfälle mit Pedalverwechslungen bei älteren Autofahrern wurden in den vergangenen Monaten in Deutschland mehrfach registriert. Bei derartigen Unfällen weist die Polizei regelmäßig auf altersbedingte Verwechslungen als mögliche Unfallursache hin.

