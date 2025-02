Pensionisten zahlen drauf bei Sparplan von ÖVP und SPÖ

Österreich steht vor einem Sparkurs: Die Volkspartei und die Sozialdemokraten wollen 6,4 Milliarden Euro bis 2025 einsparen. Drastische Maßnahmen sind geplant.

Die politische Landschaft in Österreich steht vor einer bedeutenden Herausforderung. Die aktuellen Regierungsverhandlungen zwischen der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) konzentrieren sich darauf, die strengen Sparmaßnahmen der vorherigen blau-schwarzen Koalition aus FPÖ und ÖVP fortzuführen. Diese Maßnahmen sollen bis 2025 Einsparungen von 6,4 Milliarden Euro erzielen, wobei der Schwerpunkt auf drastischen Kürzungen liegt.

Herausforderungen für Bürger

Die geplanten Sparmaßnahmen werden die österreichische Bevölkerung in vielerlei Hinsicht treffen. Steuererhöhungen, der Wegfall von Förderungen und die Erhöhung von Beiträgen sind vorgesehen, während die Inflation das Land weiterhin belastet. Besonders an den Tankstellen wird es keine Entlastung geben, und der Klimabonus wird gestrichen. Trotz dieser Kürzungen bleibt die CO₂-Steuer bestehen, was die finanzielle Belastung der Bürger zusätzlich verstärkt. Eine mögliche Kompensation wurde bislang von keiner Partei bestätigt, und das Kilometergeld für Motor- und Fahrräder wird ebenfalls reduziert.

Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten

Auch die Pensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sind von den Einsparungen betroffen. Die SPÖ unter der Führung von Andreas Babler, die sich einst gegen eine Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten aussprach, hat ihre Haltung geändert. Der Beitrag soll nun von 5,1 auf 6 Prozent steigen.

Einsparungen und Einnahmen

Zahlreiche Förderungen, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Breitband und E-Mobilität, sollen ebenfalls gekürzt werden. Auf der Einnahmenseite plant die Regierung, durch die Erweiterung bestehender Steuern zusätzliche Einnahmen zu generieren. Dazu gehört eine Erhöhung der Abgaben auf Tabak und Glücksspiel. Auch die Banken werden aufgefordert, einen größeren finanziellen Beitrag zu leisten.