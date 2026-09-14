Wer rund um die Uhr pflegt, braucht auch mal Auszeit. Niederösterreich macht das mit einem konkreten Angebot möglich.

Niederösterreich hat für pflegende Angehörige eine finanzielle Unterstützung eingerichtet, die ihnen eine dringend benötigte Erholungspause ermöglichen soll. Im Rahmen der sogenannten NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige können Betroffene einmal jährlich einen Zuschuss für Urlaubsaufenthalte innerhalb Österreichs beantragen.

Voraussetzungen & Zuschuss

Anspruchsberechtigt sind Personen, die seit mindestens sechs Monaten vor Urlaubsantritt ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben und einen pflegebedürftigen Angehörigen mit mindestens Pflegegeldstufe 3 als Hauptpflegeperson betreuen. Voraussetzung ist zudem die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine entsprechende Gleichstellung, etwa für EWR-Staatsangehörige und bestimmte weitere Personengruppen. Der Zuschuss beträgt maximal 225 Euro für einen Urlaub in Niederösterreich und maximal 175 Euro für Aufenthalte in anderen Teilen Österreichs.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Für die Förderung ist mindestens eine Übernachtung erforderlich. Benötigt wird eine ordnungsgemäß ausgestellte und bezahlte Rechnung des Beherbergungsbetriebs, die unter anderem den Urlaubszeitraum und die Nächtigungskosten ausweist. Zusätzlich muss eine Kopie des Bescheids über die Pflegestufe der betreuten Person vorgelegt werden. Liegen die tatsächlichen Nächtigungskosten unter 175 beziehungsweise 225 Euro, wird nur der nachgewiesene Betrag ausbezahlt.

Antragsfrist & Zugang

Der Antrag kann bis spätestens sechs Monate nach Ende des Urlaubs beim Land Niederösterreich eingereicht werden. Eine Einkommensgrenze gibt es nicht. Die Förderung kann von einer antragstellenden Person einmal pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden.

So funktioniert die Antragstellung

Das Antragsformular für die NÖ Urlaubsaktion ist online über die Homepage des Landes Niederösterreich abrufbar und zusätzlich bei den NÖ Bezirkshauptmannschaften, Magistraten sowie Gemeindeämtern erhältlich. Für Fragen zur Antragstellung steht die NÖ Pflegehotline unter der Telefonnummer 02742/9005-9095 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr zur Verfügung.