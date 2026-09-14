Hai Angriff: 56-Jähriger schwer verletzt – Hai noch in der Nähe

Ein Montagmorgen an der westaustralischen Küste endet für einen Surfer mit schweren Verletzungen – und einem Tier, das noch immer in der Nähe sein soll.

Ort des Geschehens

Am Montagmorgen wurde ein 56-jähriger Surfer bei einem Haiangriff in Westaustralien schwer verletzt. Der verletzte Surfer wurde nach dem Angriff in das Geraldton Health Campus gebracht, wo die zuständige Gesundheitsbehörde seinen Zustand als ernst, aber stabil bezeichnete.

Der Vorfall ereignete sich am Glenfield Beach nördlich von Geraldton, einer Stadt rund 400 Kilometer nördlich von Perth. Ein Hai wurde in einer Entfernung von rund 40 Metern zur Küste gesichtet. Der Strand wurde daraufhin vorübergehend gesperrt, während die zuständigen Behörden den Vorfall untersuchten.

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Warnung der Behörden

Als Reaktion auf den Angriff veröffentlichte die Stadtverwaltung in sozialen Netzwerken eine Warnung: „Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wird allen Wassersportlern geraten, das Gebiet zu meiden, da sich der Hai möglicherweise noch in der Nähe aufhält.“ Das Ereignis rückte die zwar seltene, aber dennoch reale Gefahr durch Haiangriffe erneut in den öffentlichen Fokus. Der Bürgermeister äußerte sich zu dem Vorfall und sprach von einer „schrecklichen Nachricht“, verwies jedoch gleichzeitig darauf, dass derartige Angriffe in der Region nur selten vorkommen.

Die Behörde Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) bestätigte offiziell, dass sie den gemeldeten Hai-Vorfall untersucht und dabei mit lokalen Stellen zusammenarbeitet. Die öffentliche Warnung umfasst den Hinweis, in diesem Küstenabschnitt besondere Vorsicht walten zu lassen und etwaige Strandsperren der lokalen Behörden zu beachten.

Australiens Haistatistik

Australien verzeichnete im laufenden Jahr bereits vier tödliche Haiattacken, zwei davon an der Westküste. Im langjährigen Durchschnitt werden jährlich etwa 20 Zwischenfälle mit Verletzten registriert, wobei die Zahl der Todesopfer im Schnitt bei 2,8 pro Jahr liegt.

Als besonders gefährliche Arten in den Gewässern der Region gelten Tigerhaie, Bullenhaie und Weiße Haie.