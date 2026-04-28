Pick-Up-Fahrerin überfährt Lamborghini – Mann rettet sich in letzter Sekunde (VIDEOS)

Ein Lamborghini, ein Pickup und ein Parkplatz in Orlando: Was danach passiert, hält eine Tesla-Kamera fest.

Auf einem Parkplatz im amerikanischen Orlando ist es zu einem Unfall gekommen, der Autobegeisterten den Atem verschlägt: Ein Pickup-Truck prallte mit voller Kraft in einen Lamborghini und schob sich dabei bis zur Windschutzscheibe des Sportwagens vor. Die Reaktion des Eigentümers überraschte viele.

Der Vorfall ereignete sich, als Ramon mit seinem Lamborghini auf dem Weg zu einem Fitnessstudio in Orlando, Florida, war und gerade nach einem Parkplatz suchte. In diesem Moment bog eine Frau mit ihrem Pickup zu schnell um eine Kurve und übersah ihn offenbar vollständig. „Sie fuhr ziemlich schnell, also bremste ich sofort ab. Ich setzte zurück“, erinnert sich der US-Amerikaner gegenüber dem lokalen Fernsehsender WESH.

Weil die Frau weiterhin Gas gab, verließ Ramon fluchtartig sein Fahrzeug. „Ich bin rausgesprungen, weil ich sah, wie sich das Rad weiterdrehte. Ich dachte nur: ‚Die will ja noch weiter‘.“ Er blieb wie durch ein Wunder völlig unverletzt und ist überzeugt, dass ihn Gott beschützt hat – und letztlich auch sein Fahrzeug.

Ramons Traumauto

Den schwarzen Lamborghini Huracán hatte sich Ramon Ferre erst fünf Monate zuvor gekauft – als persönliche Belohnung für jahrelange harte Arbeit und Disziplin. Der Kaufpreis lag bei rund 250.000 Dollar, umgerechnet etwa 214.000 Euro.

Der Huracán selbst kam bei dem Zusammenstoß deutlich schlechter weg. Bereits auf den ersten Blick sind die Schäden unübersehbar: Die Frontscheibe auf der Fahrerseite ist zersplittert, die Motorhaube eingedrückt, zahlreiche Teile zerkratzt oder gebrochen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ramons Werkstatt steht nun vor einer aufwendigen Reparatur – sofern sich der Unternehmer nicht ohnehin für einen Neukauf entscheidet.

Dankbar trotz Schaden

„Ich verstehe nicht, wie man ein ganzes Auto verfehlen kann“, sagt Ramon. „Klar, ich bin auf dem Boden gelandet, weil es ein Lamborghini ist, aber trotzdem, wie kann man ein Auto verfehlen?“ Das Ausmaß des Aufpralls lässt sich wohl am eindrücklichsten anhand der Dashcam-Aufnahme eines Teslas nachvollziehen, der zufällig in unmittelbarer Nähe stand und den Moment des Zusammenstoßes festhielt.

Auf Instagram gibt sich Ramon nach dem Unfall bemerkenswert gefasst und zeigt sich in mehreren Beiträgen vor allem dankbar – dafür, überlebt zu haben und weiterhin für seine Familie da sein zu können. „Heute wurde ich neu geboren. Danke, Gott, für einen weiteren Tag und eine weitere Chance.“