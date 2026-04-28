Bank will Beweis für ihren Tod: Bruder gräbt Skelett der Schwester aus und trägt es hin

Ein Skelett auf dem Rücken, drei Kilometer Fußweg – und dahinter steckt eine Geschichte über Bürokratie und menschliche Verzweiflung.

Die Sonne brannte erbarmungslos auf den staubigen Weg, als Jitu Munda das Dorf Dianali hinter sich ließ. Auf seinen Schultern trug er das, was von seiner Schwester Kakra übrig geblieben war: ein in Stoff gewickeltes Skelett. Drei Kilometer trennte ihn von der Odisha Gramin Bank in Mallipasi – drei Kilometer, die er zu Fuß zurücklegte, weil er keine andere Möglichkeit hatte.

Kakra Munda war vor zwei Monaten gestorben. Ihr Mann war bereits zuvor gegangen, ihr einziges Kind ebenfalls. Jitu, ihr Bruder, war der Einzige, der geblieben war. Auf ihrem Konto bei der Odisha Gramin Bank lagen noch 19.300 Rupien – Geld, das nun niemandem gehörte, außer vielleicht ihm.

Wand aus Vorschriften

Als er die Bank zum ersten Mal aufsuchte, um das Guthaben abzuheben, wurde er abgewiesen. Der Filialleiter bestand darauf: Entweder erscheine die Kontoinhaberin persönlich, oder Jitu müsse Dokumente vorlegen, die ihn als rechtmäßigen Erben ausweisen. Eine Sterbeurkunde. Erbschaftspapiere. Formulare, deren Namen Jitu noch nie gehört hatte.

„Ich bin mehrmals zur Bank gerannt, und die Leute dort sagten mir, ich solle die Kontoinhaberin mitbringen, um das auf ihren Namen eingezahlte Geld abzuheben. Obwohl ich ihnen sagte, dass sie gestorben sei, hörten sie mir nicht zu und bestanden darauf, sie zur Bank zu bringen. Aus Verzweiflung habe ich deshalb das Grab ausgehoben und ihr Skelett als Beweis für ihren Tod herausgeholt“, sagte der Analphabet Jeetu Munda gegenüber Reportern.

Als Angehöriger eines Stammes ohne Schulbildung stand er vor einer Wand aus Vorschriften, die er weder lesen noch durchdringen konnte. Er kehrte mit leeren Händen zurück.

Bestürzung vor Ort

Was dann folgte, ließ die Umstehenden vor der Bank verstummen. Als Jitu am Montag erneut erschien – diesmal mit den sterblichen Überresten seiner Schwester auf dem Rücken – brach unter den Anwesenden Bestürzung aus. Manche weinten. Andere wurden laut. „Ist es wirklich so schwer für einen armen Mann, an sein eigenes Geld zu kommen?“, riefen Dorfbewohner, die sich rasch um die Bank versammelten.

Einheimische wiesen darauf hin, dass die Filiale auch andere Wege hätte gehen können – etwa beim Dorfvorsteher nachfragen oder selbst einen Hausbesuch machen. Stattdessen habe das Regelwerk über das Mitgefühl gesiegt.

Alarmiert durch Meldungen aus der Umgebung rückte schließlich die Polizei an. Die Beamten beruhigten Jitu und nahmen sich der Angelegenheit an. Nach dem Vorfall versicherte die Polizei Jeetu Munda jedoch, dass sie die Abhebung des Geldes vom Bankkonto seiner verstorbenen Schwester veranlassen würde. Später wurde das Skelett im Beisein der Polizei erneut auf dem Friedhof beigesetzt.