Pilot tot: Flugzeug aus Banja Luka stürzt in Österreich ab!

Ein tragisches Flugzeugunglück ereignete sich in der Nähe des Flughafens von Zell am See, als ein kleines Flugzeug abstürzte. Nun sind neue Details aufgetaucht.

Der Pilot, der allein an Bord war, kam dabei ums Leben. Das Flugzeug war von Banja Luka in Bosnien-Herzegowina gestartet und hatte Zell am See als Ziel. Österreichische Medien berichten, dass das einmotorige Flugzeug in der 55. Flugminute den letzten Kontakt über der Stadt Hallein in Salzburg hatte, wie Daten von flightaware.com belegen. Die geplante Ankunftszeit in Zell am See war für 12:48 Uhr vorgesehen.

Rettungseinsatz vor Ort

Klaus Portenkirchner, Kommandant der Feuerwehr, erklärte vor Ort: „Alle Rettungsteams sind im Einsatz.“ Er erläuterte, dass der Unfall während des Anflugs auf den Flughafen von Zell am See passierte. Das Flugzeug kam auf einer Wiese in der Nähe des Flughafens zum Stillstand, wobei es nicht zu einem Brand kam.

Lesen Sie auch: "Strafe" für Stiefkinder: Mann wirft Meerschweinchen aus FensterDer Vorfall in Wien-Meidling erschüttert: Ein Mann wirft ein Meerschweinchen aus dem Fenster. Der Prozess zeigt seine Reue.

"Strafe" für Stiefkinder: Mann wirft Meerschweinchen aus FensterDer Vorfall in Wien-Meidling erschüttert: Ein Mann wirft ein Meerschweinchen aus dem Fenster. Der Prozess zeigt seine Reue. Palmers kämpft gegen Insolvenz: Filialen schließenPalmers schließt zwei Vorarlberger Filialen nach Insolvenzeröffnung. Gespräche mit Investoren laufen, doch die Zukunft bleibt ungewiss.

Palmers kämpft gegen Insolvenz: Filialen schließenPalmers schließt zwei Vorarlberger Filialen nach Insolvenzeröffnung. Gespräche mit Investoren laufen, doch die Zukunft bleibt ungewiss. Linz: Messerattacke, illegale Abtreibung und FahndungEin Paar in Linz sorgt für Schlagzeilen: Eine Messerattacke und eine tragische Abtreibung stehen im Fokus des Gerichtsprozesses. Die Urteile sind gefallen.

Details über die genauen Absturzumstände sowie Informationen zur Nationalität und zum Alter des Piloten sind derzeit noch nicht bekannt. Portenkirchner erwähnte zudem, dass die Rettungsdienste um 13:27 Uhr alarmiert wurden. Er betonte: „Es handelt sich um ein kleines, leichtes Flugzeug. Der Unfall ereignete sich auf einer Wiese neben dem Flughafen. An Bord befand sich nur eine Person.“

Trotz idealer Wetterbedingungen und guter Sicht bleibt die Ursache des Absturzes ein Rätsel, wie die Nezavisne berichten.