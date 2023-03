Polizei-Großeinsatz: Shopping-Center komplett geräumt

Ein Großeinsatz der steirischen Polizei sorgte am Mittwoch für Aufregung im Grazer Murpark. Das Einkaufszentrum musste teilweise geräumt werden, während die Umgebung abgeriegelt wurde. Die genauen Gründe für den Einsatz sind derzeit noch unklar, jedoch versucht die Polizei, die Lage zu klären.

Am Mittwochnachmittag geriet die Polizei beim Grazer Murpark in einen Großeinsatz, der bei den Anwohnern und Einkaufszentrum-Besuchern für Verunsicherung sorgte. Augenzeugenberichten zufolge wurde das Einkaufszentrum teilweise geräumt, während alle Zufahrtsstraßen in der unmittelbaren Umgebung gesperrt wurden. Die genauen Hintergründe für diesen Einsatz waren zunächst unklar und sorgten für Spekulationen und Gerüchte. Glücklicherweise konnte die Polizei schließlich Entwarnung geben, was eine Erleichterung für alle Beteiligten war.

Zwei Personen waren bewaffnet

Schwerbewaffnete Beamte, darunter auch das Einsatzkommando Cobra, umstellten das Gebäude und sperrten sämtliche Zufahrten und Abfahrten zum Grazer Murpark ab. Die Polizei gab zunächst keine Informationen über den Grund der Evakuierung preis, was zu Verunsicherung unter den Anwohnern und Einkaufszentrum-Besuchern führte. Gerüchte über eine mögliche Bombendrohung machten die Runde, jedoch wurden diese von der „Kleinen Zeitung“ dementiert. Es blieb zunächst unklar, was der Grund für den Großeinsatz der Polizei war.

„Wir haben die Information, dass eine Verdächtige Person im Murpark sein soll. Mehr wissen wir aktuell noch nicht. Die Kundinnen und Kunden mussten evakuiert werden, Sicherheit geht in diesem Fall jedenfalls vor“, so Murpark-Centermanagerin Edith Münzer gegenüber der „Kleinen Zeitung“.

Nach stundenlangem Einsatz gab die Polizei schließlich gegen 16:15 Uhr Entwarnung. Es wurden keine verdächtigen Personen gefunden und die Sperrungen wurden aufgehoben. Die Hintergründe des Vorfalls sind jedoch nach wie vor unklar. Die Polizei wird weitere Ermittlungen durchführen, um die Ursache des Vorfalls zu klären.