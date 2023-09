Polizei jagt Raser in Wien: 41 km/h auf E-Scooter

In Wien rückte am Dienstag der Verkehr in den Fokus der Ordnungshüter. Eine spezielle Kontrollaktion konzentrierte sich dabei primär auf Fahrräder und E-Scooter, ließ jedoch auch Autofahrer und Fußgänger nicht außer Acht.

Im Laufe des Dienstags wurde in Wien ein E-Scooter-Fahrer aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h ins Visier der Polizei genommen. Ein Lasermessgerät hatte die überhöhte Geschwindigkeit des E-Scooters erfasst, was zur Anzeige des Lenkers führte.

Schwerpunkt-Kontrollen

Bei der Schwerpunkt-Kontrolle wurden sowohl strafrechtliche als auch vorbeugende Maßnahmen ergriffen.

Der Schwerpunkt zog laut Polizei Wien folgende Bilanz nach sich:

24 Alkovortest

25 Organmandate und 8 Anzeigen, Missachtung des Rotlichts

8 Organmandate, Befahren des Gehsteiges

15 Organmandate, fehlender Ausrüstung

3 Organmandate, Telefon während der Fahrt

10 Organmandate und 46 Anzeigen, sonstige Übertretungen

3 Anzeigen, Alkohol beeinträchtigter Zustand

Quelle: LPD Wien