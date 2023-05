Polizei schnappt serbischen Drogenhändler und macht unerwarteten Fund

Am Dienstagabend hat die Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität einen Schlag gegen den Drogenhandel ausgeführt und dabei einen 19-Jährigen beobachtet, der am Schwarzenbergplatz in Wien Betäubungsmittel verkaufte.

Bei der Festnahme und Durchsuchung des Verdächtigen wurden 19 Beutel mit Drogen, eine ungeladene Gaswaffe und Bargeld gefunden.

Außerdem fanden die Polizisten bei der Durchsuchung der Wohnadresse des 19-jährigen serbischen Staatsbürgers noch mehr Geld und Drogen. Insgesamt wurden etwa 330 Gramm Drogen, über 6000 Euro Bargeld und eine Gaswaffe beschlagnahmt.

Der Verdächtige wurde verhaftet und die Ermittlungen werden fortgesetzt.