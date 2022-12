Polygamer pädophiler Priester hatte 20 Frauen

Gegen Samuel Rappylee Bateman (46), einen Anführer einer Polygamistensekte im US-Bundesstaat Arizona, der zuvor in diesem Jahr festgenommen worden war, wurden schockierende Anschuldigungen vorgetragen: Er hatte 20 Frauen, unter welchen die jüngste nur neun Jahre alt war, und er soll seine leibliche Tochter geehelicht haben.

Bateman sitzt seit September im Bundesgefängnis in Arizona wegen Behinderung der Justiz in Haft, weil bei einer Verkehrskontrolle festgestellt wurde, dass er mehrere minderjährige Mädchen in einem schäbigen, mit einem Sofa und einem „Toilettenkübel“ ausgestatteten Anhänger „transportierte“. Der Täter ist übrigens Eigentümer zweier Bentleys.

Bateman wurde nicht wegen Sexualverbrechen angeklagt, obwohl der FBI-Agent sagte, es gebe einen hinreichenden Verdacht, dass er in den Jahren 2020 und 2021 sexuelle Handlungen mit Minderjährigen begangen habe. Seine Anwälte reagierten am Montag nicht auf eine Nachricht, in der sie um einen Kommentar baten.

Bateman ist der Anführer der radikalen Mormonenkirche Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS). Er ist dermaßen radikal, dass sogar der ehemalige FLDS-Anführer Warren Jeffs, der ein verurteilter Kinderschänder ist, ihn abstoßend findet.

Wie Medien weltweit berichten, erheben Zeugen schreckliche Anschuldigungen gegen Bates, einschließlich Inzest, Gruppensex mit Erwachsenen und Minderjährigen und Kinderhandel.

FBI-Agent Dawn A. Martin schreibt in dem Dossier unter Berufung auf Zeugenaussagen, dass Bateman “sich selbst zum Propheten ernannte“ und „rund 50 Anhänger und mehr als 20 Frauen, darunter viele Minderjährige unter 15 Jahren, um sich scharte”.

Die jüngste der sogenannten „Frauen“ war ein 2011 geborenes Mädchen, schrieb Agent Martin, woraus folgt, dass das Mädchen damals neun Jahre alt war.

Bundesstaatsanwälte haben nachgewiesen, dass er während seiner Haft im Gefängnis von Coconino County mit seinen Anhängern in Colorado City in Kontakt war und ihnen Anweisungen gegeben hatte, die über die verschlüsselte Messaging-App Signal gesendete Kommunikation zu löschen und allen Frauen und Mädchen Reisepässe zu besorgen. Vor Gericht bekannte er sich nicht schuldig.

Polygamie ist ein Erbe der frühen Lehren der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FLDS), jedoch hat die Hauptkirche diese Praxis seit den 1890er Jahren aufgegeben und verbietet sie seitdem streng.