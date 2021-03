Potvrđen lockdown za Uskrs: Ova pravila važe u Beču, Donjoj Austriji i Gradišću

Skoro 24 sata su trajali pregovori između ministra zdravlja i guvernera pokrajina Beča, Donje Austrije i Gradišća o novim merama. Neke od njih stupaju na snagu već od subote.

Na konferenciji za štampu, održanoj u ponedeljak, Vlada Austrije nije potvrdila ni popuštanje, kao ni pooštravanje mera. Za istočne pokrajine države, u kojima je epidemiološka situacija i dalje zabrinjavajuća, održan je poseban samit. Na njemu su učestvovali ministar zdravlja Rudolf Anschober, kao i guverneri pokrajina Beča, Donje Austrije i Gradišća – Michael Ludwig, Johanna Mikl-Leitner i Hans Peter Doskozil. Samit je održan u utorak u kasnim večernjim satima. Međutim, pregovorima o daljim merama tu nije došao kraj. Šefovi pokrajina zajedno sa ministrom zdravlja nastavili su da razmatraju naredne korake i danas. Glavni povod za razgovore je planirano zatvaranje za Uskrs. Ipak, do kraja današnjeg dana (24.3) došlo se do konsenzusa.

Već u ponedeljak je bilo jasno: u istočnim pokrajinama Austrije moraju se pooštriti mere u borbi protiv pandemije kako bi se situacija na odeljenjima intenzivne nege u bolnicama držala pod kontrolom. Prema poslednjim informacijama tokom današnjeg dana (24.3), Beč, Donju Austriju i Gradišće očekuje novi lockdown za trgovine i škole. Kako se saznaje, ministar zdravlja Rudolf Anschober (Grüne) i gradonačelnik Beča Michael Ludwig (SPÖ) bili su za uvođenje još radikalnijih mera, dok su guvernerka Donje Austrije Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) i guverner Gradišća Peter Doskozil (SPÖ) imali suprotno mišljenje. Do poslednjeg momenta se nije znalo koje će se mere konkretno uvesti. Nakon višečasovnih razgovora, učesnici samita su se konačno složili oko daljih koraka tj. uskršnjeg korona-paketa:

Ministar zdravlja Rudolf Anschober otvorio je večerašnju konferenciju za štampu: Skoro sve evropske države (19) se nalaze u središtu trećeg talasa pandemije. Među njima je i Austrija. “Moramo sprečiti da u Austriji dođe do trijaže”, izjavio je ministra. Upravo iz ovog razloga je važno da se preduzmu mere.

Pregled paketa mera:

Ministar Anschober naveo je tri glavna cilja korona-paketa tokom uskrišnjih praznika tj. tokom dve nedelje Uskrsa: smanjiti kontakte, povećati broj testiranja, strogo pridržavanje mera, a posebno nošenje FFP2 maski.

1. Zatvaraju se delatnosti koje podrazumevaju fizički dodir od 1. aprila do 6. aprila.

2. Zatvaraju se trgovačke radnje od 1. do 6. aprila. Prodavnice prehrambenih proizvoda, apoteke i trafike će i dalje raditi.

3. Uvodi se obaveza nošenja FFP2 maski na otvorenim prostorima na kojima postoji gusta cirkulacija ljudi.

4. Pooštravaju se kontrole na granicama za ljude koji ih prelaze zbog poslovnih razloga, a koji dolaze iz rizičnih područja – obavezno je testiranje dva puta nedeljno.

5. Nošenje FFP2 maski postaje obavezno u svim zatvorenim prostorijama.

6. Uvodi se obavezno testiranje u firmama ili rad od kuće.

7. Učenici prelaze na online nastavu nakon uskršnjih praznika. Dolazi do postepenog uvođenja obaveze testiranja PCR testovima u školama.

8. Od 7. aprila se uvode obavezni testovi za ulazak u trgovačke objekte: Odgovarajuća izmena Zakona o merama protiv COVID-a-19 biće doneta narednih dana.

9. Uvodi se zabrana izlaženja koja će trajati 24h: Vlada Austrije se složila sa odlukama pokrajina da se od četvrtka (1. aprila) ponovo uvede celodnevna zabrana izlaženja, kao što je to bio slučaj tokom strogog lockdowna. Napuštanje domova će biti moguće samo u vandrednim situacijama, koje su već poznate od ranije – kupovina neophodnih namirnica, fizička aktivnost, poslovne obaveze i pomoć drugima. Ove mere bi trebalo da budu na snazi do 7. aprila.

Nakon nedelju dana od uvođenja ovih mera, članovi Vlade će se ponovo sastati i evaluirati epidemiološku situaciju. “Istočna Austrija je pilot region. Ovaj scenario se lako može dogoditi i u drugim pokrajinama”, naglasio je ministar Anschober.

Gradonačelnik Beča Michael Ludwig apelovao je na sve građane: “Ukoliko uskoro ne vidimo efekte ovih mera, moraćemo da uvedemo strožije.” Kako je rekao, britanska mutacija virusa ima teške posledice. Pre samo šest nedelja brojevi u Beču su bili na zadovoljavajućem nivou, a nakon pojave mutacije su krenuli rapidno da se pogoršavaju. Posledice: “Narednih osam do deset nedelja moramo izdržimo ova ograničenja dok se više ljudi ne vakciniše.”

Guvernerka pokrajine Donje Austrije Johanna Mikl-Leinter objasnila je da su mere “neophodne”, “ispravne” i “važne”. Kao i ministar, i ona je ukazala na alarmantne procene eksperta i izveštaje iz bolnica koji su bili tema jučerašnjeg samita. Za Donju Austriju je posebno važno pooštravanje mera ulaska ljudi iz drugih zemalja u Austriju. “Uverena sam da su ove mere dobre, ispravne i važne.”

Odluku o zatvaranju trgovačkih objekata Mikl-Leitner smatra teškom, ali i neophodnom: “Poznato je da na ovu temu vladaju različiti stavovi i mišljenja eksperata. Svesno smo se odlučili protiv dvonedeljnog zatvaranja trgovine. Trgovina se nalazi u tzv. ‘cooldown fazi’ od narednog četvrtka do utorka nakon Uskrsa. Za zatvorene objekte treba obezbediti nadoknadu prometa.”

Guverner pokrajine Gradišća Hans Peter Doskozil uputio je svoj apel svim građanima i politici na kraju konferencije za štampu. Prema njegovim rečima, najvažnije je da se sve partije ujedine i da pošalju jasnu poruku narodu da stoje iza donetih mera i da će one imati pozitivan efekat: “Mislim da je pet do 12 i da sada moramo da se držimo svi zajedno.”