Preisschock am Red-Bull-Ring: Halber Liter Bier teurer als sechs Frankfurter im Supermarkt

Beim Formel-1-Spektakel in Spielberg zahlen Fans nicht nur für Rennaction: Ein halber Liter Bier kostet 7,50 Euro, für eine Fahrer-Kappe werden mindestens 65 Euro fällig.

Die Formel 1 zu Gast in der Steiermark. Das Rennen am Red-Bull-Ring in Spielberg genießt bei Piloten wie Zuschauern einen hervorragenden Ruf. Allerdings müssen die hunderttausenden Fans beim Blick auf die Preisliste tief in die Tasche greifen.

Für einen halben Liter Bier werden satte 7,50 Euro fällig. Identisch kalkuliert sind alkoholfreies Bier und Radler. Ein weißer Spritzer schlägt mit 5,50 Euro zu Buche. Ohne Alkohol kommt man etwas günstiger davon. Für 500 Milliliter Wasser verlangt der Veranstalter 4,50 Euro. Die verschiedenen Varianten des Energydrinks des Namensgebers kosten 4,80 Euro. Für Limonade oder Eistee werden 5,30 Euro aufgerufen.

Kulinarisches Angebot

Eine Semmel mit Schnitzel kostet den hungrigen Motorsportfan 9,90 Euro. Wer sich für ein Paar Frankfurter entscheidet, muss 7,80 Euro investieren. Die Auswahl an Leberkäse ist mit sechs verschiedenen Sorten bemerkenswert vielfältig – darunter auch eine vegane Variante. Letztere kostet pro Portion 6,90 Euro.

Teure Fanartikel

Auch bei den offiziellen Team-Fanartikeln muss die Brieftasche weit geöffnet werden. Für eine Kappe eines Fahrers sind mindestens 65 Euro zu berappen. Die größte Nachfrage verzeichnen dabei die Kappen von Ferrari-Pilot Charles Leclerc sowie vom Routinier Fernando Alonso im Aston Martin.

Bei T-Shirts beginnt die Preisskala bei 75 Euro. Für ein offizielles Team-Poloshirt werden 90 Euro verlangt. Wer eine Softshell-Jacke erwerben möchte, muss mindestens 160 Euro ausgeben.