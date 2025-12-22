Preisschock für Wiener: Öffi-Tickets und Parkpickerl bald deutlich teurer

Öffentlicher Verkehr in Wien wird teurer: Nach 14 Jahren Preisstabilität müssen Fahrgäste ab 2026 für die Jahreskarte und Einzelfahrten deutlich mehr bezahlen.

Die Wiener Linien passen nach 14 Jahren Stabilität ihre Preise an. Ab Jänner 2026 steigt der Preis für die Jahreskarte in Wien auf 461 Euro in digitaler Form und 467 Euro als Plastikkarte bei Einmalzahlung. Wer monatlich zahlt, muss mit Gesamtkosten von 500,40 Euro (digital) oder 506,40 Euro (physisch) rechnen. Als Begründung führt das Verkehrsunternehmen gestiegene Aufwendungen in den Bereichen Energie, Personal und Infrastruktur an.

Auch Gelegenheitsfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen. Eine Einzelfahrt kostet künftig 3,20 Euro, in der digitalen Variante 3 Euro. Das 24-Stunden-Ticket verteuert sich auf 10,20 Euro beziehungsweise 9,70 Euro in der App. Neu im Angebot sind zwei vergünstigte Jahrestickets: Personen unter 26 Jahren sowie Menschen mit Behinderungen zahlen künftig rund 300 Euro jährlich. Die Preisgestaltung orientiert sich dabei an der Entwicklung des bundesweiten Klimatickets.

Klimaticket-Erhöhungen

Dieses hatte bereits 2025 eine deutliche Preisanpassung erfahren. Der Standardpreis stieg von 1.095 Euro auf 1.300 Euro im August 2025. Für 2026 ist eine weitere Erhöhung auf 1.400 Euro vorgesehen, während der ermäßigte Tarif auf 1.050 Euro ansteigen soll. Auch regionale Angebote werden teurer: Das VOR KlimaTicket MetropolRegion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland kostet künftig 1.000 Euro im Standardtarif. Ähnliche Preisanpassungen betreffen die regionalen KlimaTickets in anderen Bundesländern wie Oberösterreich.

Städtisches Sparpaket

Im Rahmen des städtischen Sparpakets werden zusätzlich verschiedene kommunale Gebühren angehoben. Die Kosten für Park & Ride sowie Parkgebühren steigen teilweise erheblich – das Parkpickerl wird mit 13 Euro pro Monat etwa 30 Prozent teurer.

⇢ Ab 2026 wird’s teurer: Diese Gebühren steigen in Wien



Bei der Ortstaxe für Touristen erfolgt die Erhöhung in zwei Stufen: 5 Prozent ab Juli 2026, gefolgt von 8 Prozent ab Juli 2027.

Auch die Gebrauchsabgabe für die Nutzung öffentlicher Flächen soll angehoben werden, wobei die genauen Beträge noch nicht festgelegt wurden.