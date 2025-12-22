Falscher Makler betrügt Serben um 110.000 Euro – Spielsucht als Motiv

Mit gefälschten Wohnungsplänen und einem falschen Namen kassierte er Provisionen für nicht existierende Immobilien. Sein Betrugsmodell war perfekt durchdacht.

Ein türkischer Staatsbürger wurde von der Wiener Kriminalpolizei festgenommen, nachdem er sich als Immobilienmakler ausgegeben und zahlreiche serbische Staatsbürger um insgesamt 110.000 Euro betrogen hatte. Die Ermittler der Außenstelle Süd konnten dem Mann 23 Betrugsfälle nachweisen, bei denen er Provisionen für angebliche Wohnungsvermittlungen kassierte.

„Der 37-Jährige baute sein Täuschungssystem geschickt auf“, erklärte ein Sprecher der Wiener Polizei. „Zunächst vermittelte er tatsächlich einige Wohnungen, was ihm in bestimmten Kreisen einen guten Ruf einbrachte. Dieses Vertrauen festigte er zusätzlich, indem er bei aufkommenden Unstimmigkeiten sogar Geld zurückerstattete.“

Raffinierte Betrugsmasche

Um seine Masche glaubwürdiger zu gestalten, verwendete der Betrüger Wohnungspläne einer Genossenschaft und gab sich teilweise als Architekturstudent aus. Die Vorauszahlungen ließ er sich entweder bar aushändigen oder auf Konten überweisen, die er unter dem Alias „Johannes Berg“ eröffnet hatte. Seinen Opfern gegenüber behauptete er, dieser Berg sei ein Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft.

Wiederholungstäter

Bereits im Vorjahr war der Mann wegen ähnlicher Betrugsfälle ins Visier der Ermittler geraten. Damals wurden ihm 27 Taten mit einem Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro zur Last gelegt. „Bei den aktuellen Ermittlungen beläuft sich der bekannte und angezeigte Schaden auf rund 110.000 Euro“, so die Polizei.

Bei seiner Einvernahme legte der Serienbetrüger ein umfassendes Geständnis ab und führte seine Spielsucht als Tatmotiv an.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.