Preissturz bei Hofer: Diese Produkte kosten jetzt weniger

Der Diskonter HOFER hat in den vergangenen Monaten kontinuierlich die Preise zahlreicher Produkte gesenkt – so zum Beispiel im März für Butter und Speiseöl.

Am 22. April kündigte das Unternehmen eine weitere Preisreduktion an: Ab dem 23. April werden Grillprodukte um bis zu 16 Prozent günstiger angeboten. Diese Preisanpassung erfolgt passend zum Start der Grillsaison und umfasst eine breite Auswahl an Artikeln. Von klassischen Grillwaren wie Käsekrainern und Bratwürsteln über Steaks bis hin zu fleischlosen Alternativen wie Sommerlaibchen und mariniertem Grillkäse – das Sortiment ist vielfältig. Auch Beilagen wie Knoblauchbrot und Laugenbaguette sind betroffen, was sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier anspricht.

Preisänderungen im Detail

Einige der Preisänderungen im Überblick:

Die „GENUSS 100 % AUS ÖSTERREICH Leichten Steaks“ (Schwein/Huhn) kosten nun 15,99 Euro pro Kilogramm statt zuvor 17,99 Euro – das entspricht einer Reduktion von 11,1 Prozent.

Das BBQ-Knoblauchbrot (250 g) ist ab sofort für 1,59 Euro pro Packung erhältlich statt 1,79 Euro, was einer Ersparnis von 11,2 Prozent entspricht.

Das BBQ-Laugenbaguette (175 g) wird nun für 1,39 Euro statt 1,59 Euro verkauft – eine Senkung um 12,6 Prozent.

Der „Zurück zum Ursprung Mini-Würstelmix“ (250 g) kostet jetzt 4,49 Euro statt 4,99 Euro – ein Preisnachlass von 10 Prozent.

Der „FairHOF Grillparty-Würstel-Mix“ (400 g) ist ab sofort für 5,49 Euro pro Packung erhältlich, statt bisher 5,99 Euro – eine Reduktion von 8,4 Prozent.

Die „FairHOF Hühner-Oberkeulen“ und „Hühner-Unterkeulen“ (jeweils 400 g) sind nun für 3,79 Euro pro Packung statt 3,99 Euro zu haben – das entspricht einer Ersparnis von 5 Prozent.

Der marinierte BBQ-Grillkäse (200 g) ist nun für 2,49 Euro statt 2,79 Euro erhältlich – eine Preisreduktion von 10 Prozent.

Die „QUERBEET Sommerlaibchen“ (180 g) kosten jetzt 2,49 Euro statt 2,99 Euro – eine Ersparnis von 16,7 Prozent.

Ziel der Preissenkungen

Mit diesen Preisanpassungen verfolgt HOFER das Ziel, den Familieneinkauf noch erschwinglicher zu gestalten. Über 90 Prozent der bei HOFER angebotenen Produkte sind Eigenmarken, bei denen besonderer Wert auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt wird.

Zu diesen Marken zählen „Zurück zum Ursprung“ und „FairHOF“. Erstere steht für biologische Tierhaltung, während „FairHOF“ Produkte von österreichischen Familienbetrieben anbietet, die den Standard „Tierwohl verbessert“ erfüllen.