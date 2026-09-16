Prime Deal Days 2026: Amazon nennt Termin für großes Rabatt-Event

Amazon kündigt sein nächstes großes Shopping-Event an – mit über einer Million Angeboten innerhalb von 48 Stunden.

Am 6. und 7. Oktober 2026 veranstaltet Amazon die Prime Deal Days – ein zweitägiges Shopping-Event mit mehr als einer Million Angeboten, das ausschließlich Prime-Mitgliedern offensteht. Rabatte gibt es quer durch zahlreiche Produktkategorien, darunter Elektronik, Kleidung und Haushaltswaren. Auch bekannte Marken wie Ninja, Bosch und Dyson sind mit vergünstigten Produkten vertreten.

Bei Amazon Basics sind Preisnachlässe von bis zu 30 Prozent vorgesehen, bei Reiseartikeln und Herbstmode sogar bis zu 40 Prozent.

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Gestaffelte Angebote

Das Event startet am 6. Oktober um 00:01 Uhr und läuft insgesamt 48 Stunden. Während der Prime Deal Days werden dreimal täglich neue Angebote aus verschiedenen Kategorien freigeschaltet. Viele Produkte sollen dabei deutlich günstiger angeboten werden oder laut Amazon den niedrigsten Preis der vergangenen zwölf Monate erreichen.

Prime-Mitglieder profitieren unter anderem von kostenloser Lieferung am nächsten Tag für Millionen von Artikeln. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann bei entsprechender Berechtigung eine 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft starten und damit ebenfalls an den Prime Deal Days teilnehmen. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bislang noch nicht ausprobiert haben, können den Dienst für begrenzte Zeit vier Monate kostenlos testen. Enthalten sind mehr als 100 Millionen Songs, Podcasts sowie ein Hörbuchkatalog aus dem Audible-Angebot, aus dem monatlich ein Hörbuch gehört werden kann.

22 Länder dabei

Die Prime Deal Days werden in insgesamt 22 Ländern durchgeführt, darunter auch in Österreich und Deutschland. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine aktive Prime-Mitgliedschaft.

Die Prime-Mitgliedschaft umfasst neben Versand- und Shopping-Vorteilen unter anderem auch Prime Video sowie das in Prime enthaltene Musikangebot von Amazon. Amazon Music Unlimited ist hingegen ein separates Abonnement.