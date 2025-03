Putins Neuer in den USA: Das ist der russische Botschafter in den USA

Wladimir Putin ernennt Alexander Darchiev zum neuen Botschafter in den USA. Darchiev bringt eine langjährige diplomatische Karriere mit.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Alexander Darchiev durch ein Dekret zum neuen Botschafter in den Vereinigten Staaten ernannt. Darchiev bringt eine beeindruckende Karriere mit sich: Er studierte an der Staatlichen Universität Moskau, wo er 1983 seinen Abschluss machte und später einen Doktortitel in Geschichtswissenschaften erwarb.

Neben Russisch spricht er fließend Englisch und Französisch. Seit 1992 ist er im russischen Außenministerium tätig.

Diplomatische Laufbahn

Bevor Darchiev die Leitung der Abteilung für Nordamerika im Januar 2021 übernahm, war er von Oktober 2014 bis Januar 2021 als russischer Botschafter in Kanada tätig.

Seine Ernennung in die USA folgt der Abberufung des vorherigen Botschafters, Anatoli Antonow, die am 10. Oktober des vergangenen Jahres durch Putin erfolgte.

Antonow hatte das Botschafteramt seit dem Jahr 2017 bekleidet.