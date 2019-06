Rada Manojlović gibt zu: „Ich bin bankrott!“

Teile diesen Beitrag:







Die 33-jährige Sängerin gab in einem Interview zu, über keinerlei Ersparnisse mehr zu verfügen. All ihre finanziellen Mittel würde sie in ihre Musik stecken.



Lesen Sie auch: Frau ging schwimmen und auch ihr Auto ging baden (FOTOS!) In Sieghartskirchen machte sich ein Auto selbstständig und rollte in einen Fluss während die Besitzerin im Schwimmbad war.

„Aktuell nehme ich zwei neue Lieder auf, und auch die dazugehörigen Spots folgen bald. Einen Song produziert Cobi, der fantastisch ist. Aber nicht er ist der Grund für meinen Bankrott, sondern andere Dinge“, so die 33-Jährige in einem Interview mit der serbischen Zeitschrift „Svet“.

„Es stimmt, dass mich auch dieses Projekt mein letztes Hemd kosten wird, aber ich weine Geld nicht hinterher. Wenn du gute Lieder haben möchtest, dann musst du auch dementsprechend investieren“, fügte Rada hinzu.

Ihr zufolge wird das Lied mit dem Produzenten Cobi aber kein Duett: „Mir hat das Lied gefallen, dass er für Nataša Bekvalac gemacht hat, daher wollte ich auch mit ihm zusammenarbeiten“, so Rada.