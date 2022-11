Reiches Geschäftspaar jagt sich gegenseitig und verletzt Polizisten

F.M. (27) wurde wegen des Verdachts festgenommen, einen Polizisten zweimal mit einem Messer in die Schulter gestochen und dann seine Ex-Partnerin mit einem Auto geschlagen zu haben.

„Ich werde mich nicht beruhigen, bis ich sie töte, dann töte ich mich auch“, so die Worte von F.M. nach seiner Festnahme im Polizeirevier, der nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin einen Polizisten angegriffen und seine Ex-Freundin mit dem Auto überfahren hatte, er versuchte dann in einem Porsche zu fliehen, mit dem er schließlich gegen eine Betonwand prallte, behauptet eine Quelle in der Nähe der Ermittlungen für Kurir.

F.M. und das Mädchen trennten und versöhnten sich turbulent mehr als ein Jahr lang und jagten sich gegenseitig, behauptet eine Quelle und fügt hinzu, dass sowohl der Mann als auch das Mädchen aus wohlhabenden und bekannten Geschäftsfamilien stammen.

„In beiden Städten im Süden Serbiens erinnert man sich an ihre problematische Beziehung, die mehrmals kurz davor war, in Gewalt zu eskalieren, was schließlich dann auch eintraf. Sie hatten lange Zeit Probleme in ihrer Beziehung, und sie trennten sich sogar mehrere Male. Es gab viele Probleme und Diskussionen vor Freunden und Bekannten. Anfangs verfolgte er sie, aber gerade als er die Finger von ihr lassen wollte, fing sie an, ihn zu belästigen. Auf jeden Fall ist es eine ungesunde Beziehung, die wirklich tragisch hätte enden können. Alle haben zugeschaut und geschwiegen, letztendlich haben sich alle abgewandt”, schreibt der serbische Kurir.

F.M. war am Mittwochabend festgenommen worden, nachdem er einem Polizisten zunächst zweimal in die Schulter gestochen hatte, der der Aufforderung seiner Ex-Partnerin gefolgt war, die den Ex-Partner wegen Verfolgung angezeigt hatte. Er stieg dann in sein Auto zurück, schlug seine Ex-Partnerin und fuhr in unbekannte Richtung davon.

„Die Polizeistreife hat ihn entdeckt und versucht sein Auto anzuhalten, aber F.M. wollte nicht angehalten, sondern ist zweimal über eine rote Ampel gefahren und schließlich gegen einen Betonzaun gerast, woraufhin er aus dem Auto ausgestiegen war und weiter geflohen ist. Die Polizei holte ihn bald ein und nahm ihn fest. Dabei erlitten der Polizist, die Ex-Partnerin des Verdächtigen und der Verdächtige leichte Verletzungen“, teilte die Polizei mit.

Der Verdächtige wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft bis zu 48 Stunden festgehalten und mit einer Strafanzeige zur Staatsanwaltschaft gebracht. Außerdem werden gegen ihn entsprechende Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrssicherheitsgesetz erhoben.

