Reinigungsfirma pleite: Mitarbeiter müssen jetzt zittern

Tiroler Reinigungsfirma steht vor dem Aus: Nach Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren eröffnet. 18 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs.

Das Landesgericht Innsbruck hat am Mittwoch ein Konkursverfahren gegen die in Ampass (Tirol) ansässige Yuliyan Yordanov Gebäudereinigung eingeleitet. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilt, stehen durch diese Entwicklung die Arbeitsplätze von 18 Beschäftigten auf dem Spiel. Die Insolvenz wurde nicht vom Unternehmen selbst, sondern auf Antrag eines Gläubigers eingeleitet. Ob eine Fortführung des Betriebs möglich ist, bleibt vorerst ungewiss.

Der KSV1870 erklärt dazu: „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.“

Unternehmensprofil

Das insolvente Unternehmen war im Bereich Gebäudereinigung und Hauswartung tätig und fungierte zuletzt als Subunternehmer für die RSA Gebäudereinigung. Die genauen Hintergründe der finanziellen Schieflage sind derzeit noch nicht bekannt.

Der Kreditschutzverband verweist darauf, dass man die Ursachen erst ermitteln müsse: „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.“

Zur Höhe der Verbindlichkeiten konnte der KSV bislang keine konkreten Angaben machen.

Die Zukunftsaussichten des Unternehmens sind ungewiss, was besonders für die betroffenen Mitarbeiter eine belastende Situation darstellt.