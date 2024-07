Reisechaos am Wochenende: Rekord-Staus erwartet (LISTE)

Der bevorstehende Wochenendausflug könnte für viele Reisende eine Herausforderung darstellen, da der Sommer 2024 inmitten seiner intensivsten Verkehrsstau-Periode navigiert. Besonders im Fokus stehen dabei die Millionen von Urlaubern und Sportfans, die ihre Reisepläne in die Tat umsetzen und dadurch bedeutende Verzögerungen auf den Straßen heraufbeschwören.

Stau-Wochenende steht bevor

Die bevorstehenden Tage versprechen für Reisende alles andere als eine leichte Fahrt. Von Freitagabend bis in die frühen Stunden des Samstags wird erwartet, dass sich auf den bekanntesten Reiserouten lange Warteschlangen bilden. Der Höhepunkt dieser Verzögerungen wird für den Samstag prognostiziert, wobei späte Nachmittagsstunden immer noch von Staus geprägt sein könnten. Besondere Aufmerksamkeit verdienen Grenzübergänge und Hauptverkehrsadern, die sich durch die zusätzliche Belastung des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg sowie durch den Schulstart in Sachsen und Thüringen als besonders kritische Punkte herausstellen.

Die längsten Staus erwartet der ARBÖ Informationsdienst auf der:

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg

(A1), im Großraum Salzburg Innkreisautobahn (A8), im Baustellenbereich zwischen Ried und Ort

(A8), im Baustellenbereich zwischen Ried und Ort Pyhrnautobahn (A9), vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Inzersdorf und Klaus sowie zwischen Treglwang und Trieben sowie vor der Baustelle vor der Grenze Spielfeld/Sentilj

(A9), vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Inzersdorf und Klaus sowie zwischen Treglwang und Trieben sowie vor der Baustelle vor der Grenze Spielfeld/Sentilj Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und Hallein sowie vor dem Tauerntunnel, dem Katschbergtunnel und dem Knoten Villach

(A10), zwischen Salzburg und Hallein sowie vor dem Tauerntunnel, dem Katschbergtunnel und dem Knoten Villach Karawankenautobahn (A11), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Karawankentunnel

(A11), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Karawankentunnel Inntalautobahn (A12), im Großraum Kufstein und im Großraum Innsbruck

(A12), im Großraum Kufstein und im Großraum Innsbruck Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und der Matrei sowie vor dem Brenner

(A13), zwischen Innsbruck und der Matrei sowie vor dem Brenner Fernpass Straße (B179), im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

(B179), im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen Seefelder Straße (B177), vor der Baustelle über den Zirler Berg

Im benachbarten Ausland rechnet der ARBÖ mit Staus auf der:

A8 zwischen München und Salzburg

zwischen München und Salzburg A93 zwischen Knoten Inntaldreieck und der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

zwischen Knoten Inntaldreieck und der Grenze Kufstein/Kiefersfelden italienischen A22 (Brennerautobahn) zwischen dem Brenner und Trient

(Brennerautobahn) zwischen dem Brenner und Trient italienischen A4 (Autostrada Serenissima) zwischen Triest und Venedig

(Autostrada Serenissima) zwischen Triest und Venedig italienischen A23 (Autostrada Alpe Adria) im gesamten Verlauf

(Autostrada Alpe Adria) im gesamten Verlauf A1 und A2 in Slowenien

Vermeidung

Zur Vermeidung dieser Verkehrskonflikte empfiehlt der ARBÖ, das bevorstehende Wochenende nach Möglichkeit nicht für Reisen zu nutzen. Falls eine Reise unausweichlich ist, könnten der frühe Freitagnachmittag und der Sonntagvormittag weniger verkehrsintensive Zeitfenster darstellen. Wichtig dabei ist auch die Beachtung lokaler Fahrverbote für den Transitverkehr in Salzburg und Tirol. Eine gute Vorbereitung auf die Fahrt – inklusive eines vollen Tanks oder einer geladenen Batterie, genügend alkoholfreien Getränken und Snacks sowie Unterhaltungsmöglichkeiten – kann Wartezeiten erträglicher gestalten. Vor allem aber gilt es, Ruhe zu bewahren und Geduld zu zeigen, statt durch überhastetes Fahren Risiken einzugehen.

„Austrian Bowl XXXIX“

Nicht nur Reiseverkehr, sondern auch Großevents tragen zum Verkehrsaufkommen bei. Ein besonderer Anlass ist die „Austrian Bowl XXXIX“, die am Sonntag, den 28. Juli 2024 tausende Sportfans nach Wiener Neustadt locken wird. Die Begegnung zwischen den Vikings aus Wien und den Black Panthers aus Prag in der „Ergo Arena“ verspricht Football-Unterhaltung auf höchstem Niveau. Obwohl der Veranstaltungsort öffentlich gut erreichbar ist, wird die Anzahl der anreisenden Fans in ihren Fahrzeugen nicht unerheblich sein. Besonders nach Spielende sind auf den Hauptzufahrtsstraßen sowie den angrenzenden Autobahnen Staus und Verzögerungen zu erwarten.

Die Ausrichtung der „Austrian Bowl XXXIX“ in Wiener Neustadt trägt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen bei, da zahlreiche Fans für dieses bedeutende Ereignis im American Football anreisen werden.

Quelle: ÄRBO