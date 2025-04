Riesen-Aufsehen: Dragana Mirković erobert mit Projekt die ganze Welt

Dragana Mirkovics Musikprojekt Why Oh Why vereint die Balkan-Folkkönigin mit Stars wie CeeLo Green und French Montana. Die einflussreiche Friedensinitiative gewinnt weltweit mediale Aufmerksamkeit.

Die renommierte serbische Sängerin Dragana Mirkovic, bekannte Volksmusikinterpretin vom Balkan, wirkt an einem internationalen Musikprojekt mit, was weltweit mediale Aufmerksamkeit erregte. Zahlreiche angesehene Nachrichtenportale wie FOX, KTLA5, KusiNews und CBS4 berichteten unter dem Titel „Balkan-Folkkönigin Dragana Mirkovic schließt sich dem ‚Why Oh Why‘-Projekt an“ über diese Zusammenarbeit. Das von Raffles Van Eksel initiierte Projekt vereinigt zahlreiche prominente Künstler der aktuellen Musikszene, unter ihnen CeeLo Green, French Montana und Fantasia.

Mit spürbarer Freude kommentierte Dragana Mirkovic ihre Beteiligung an dem Projekt: „In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich in einem Lied neben CeeLo Green, Fantasia, Kenny Lattimore, French Montana und anderen vorgestellt werde – und an einem so starken Projekt mit einer Botschaft, einem Zweck und einem Ziel.“ Ihre Worte verdeutlichen den persönlichen Wert, den diese Kooperation für sie darstellt.

Der kreative Kopf hinter „Why Oh Why“, Unternehmer und Unterhaltungsberater Raffles Van Eksel, zeigte sich erfreut über die Mitwirkung der Balkan-Künstlerin. Die Verbindung zwischen Dragana und den Projektverantwortlichen stellte ihr langjähriger General Manager und anerkannter Produzent Drazen Damjanovic her. Er unterstreicht: „Draganas Stimme ist wie keine andere. Ihre jahrzehntelange Präsenz in der Unterhaltungsbranche spricht für sich selbst.“

Projekt mit Botschaft

Das Musikstück „Why Oh Why“ verkörpert mehr als nur eine melodische Komposition; es repräsentiert einen musikalischen Appell für den Weltfrieden und fördert globale Solidarität, Verständigung und gemeinsame Anstrengungen zur Bewältigung aktueller globaler Herausforderungen. An der Entstehung des Liedes wirkten neben Van Eksel auch Narada Michael Walden und Emilio Estefan mit. Besonders bemerkenswert ist die Einbindung von 80 Kinderstimmen, die symbolisch die zukünftige Generation und deren Rolle bei der Gestaltung einer besseren Welt repräsentieren.

Mit seiner Ausweitung nach Europa und in den Nahen Osten hat das Projekt „Why Oh Why“ klangliche Vielfalt gewonnen. Die Integration von Flöte und Violine verleiht dem Werk eine charakteristische kulturelle Tiefe. Die finanziellen Erträge des Musikprojekts fließen in verschiedene humanitäre Initiativen, wodurch die zentrale Absicht, durch musikalisches Schaffen konkrete Veränderungen zu bewirken, unterstützt wird.

Internationale Zusammenarbeit

Drazen Damjanovic, seit 28 Jahren in der Musikbranche aktiv, beschreibt die künstlerische Zusammenarbeit als außergewöhnliches Erlebnis: „Es ist mir eine große Ehre, an diesem großen Projekt zu arbeiten. Dieses Lied ist mehr als Musik – es ist eine Bewegung, und ich bin begeistert, ein Teil davon zu sein.“

Mit der herzlichen Beteiligung von Dragana Mirkovic und Damjanovics professioneller Produktion verbindet „Why Oh Why“ weiterhin einflussreiche Persönlichkeiten aus Musik und gesellschaftlichem Engagement. Ihr Enthusiasmus und ihre fachliche Kompetenz bereichern das Lied um neue Facetten und verstärken seine Wirkung und Reichweite.

Inmitten wachsender Erwartungen werden in den kommenden Wochen zwei weitere international bekannte Künstler angekündigt, die gemeinsam mit Dragana „Why Oh Why“ als bedeutsame musikalische Initiative festigen werden.