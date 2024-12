Riesen-Schock: Beliebtes Hotel meldet Insolvenz an!

Die „Hotelbetriebsgesellschaft Graz GmbH“ ist in die Insolvenz geraten. Das Unternehmen mit Sitz in Innsbruck betrieb ein Hotel in Graz, das jedoch weiterhin geführt wird.

Die „Hotelbetriebsgesellschaft Graz GmbH“ sieht sich gezwungen, Insolvenz anzumelden, nachdem Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 345.000 Euro aufgelaufen sind. Diese Informationen wurden vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) und dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) bekanntgegeben. Laut aktuellen Angaben sind rund 40 Gläubiger von diesem finanziellen Engpass betroffen. Erfreulicherweise sind keine Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen.

Als Hauptursache für die finanzielle Notlage wird die anhaltende Corona-Pandemie genannt, die weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Tourismusindustrie hat. Die Pandemie führte zu einem drastischen Rückgang des touristischen Reiseverkehrs und damit zu erheblichen Einnahmeverlusten. Darüber hinaus verschärfte die kürzlich erfolgte Eröffnung eines konkurrierenden Hotels in der Nähe die Situation, was zu einem weiteren Rückgang der Auslastungszahlen führte. Diese Faktoren hatten gravierende negative Auswirkungen auf den Betrieb des „Best Western Hotel Strasser“ am Eggenberger Gürtel 11 in Graz.

Familienbetrieb übernimmt wieder

Das „Best Western Hotel Strasser“ bleibt weiterhin geöffnet. Der Hotelbesitzer Ammar Jasarevic bestätigte, dass er den Betrieb wieder selbst übernommen hat. Das Hotel befindet sich bereits seit 2004 im Familienbesitz und wurde bis September 2021 direkt von der Familie geführt, bevor die Pacht an die „Hotelbetriebsgesellschaft Graz GmbH“ übertragen wurde. Nach Beendigung des Pachtvertrags zum 1. Oktober kehrte die Leitung vollständig an die Familie Jasarevic zurück. „Wir sind weiterhin im Geschäft, und auch die Arbeitsplätze bleiben erhalten“, so Jasarevic. Zudem teilte er mit, dass derzeit ein Ausbauprojekt in Arbeit sei, durch das 25 zusätzliche Zimmer entstehen sollen, die bis Mai fertiggestellt werden.

Dieser nahtlose Übergang zu den ursprünglichen Eigentümern zeigt den ungebrochenen Unternehmergeist der Familie und unterstreicht ihr anhaltendes Engagement, das Hotel erfolgreich zu führen.