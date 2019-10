Ring gesprengt: Mütter drehten Sexfilme mit ihren Kindern!

Durch Zufall deckte ein Beamter einen Missbrauchs-Ring auf. Dabei sollen Mütter kinderpornografisches Material mit ihren Töchtern und Söhnen produziert haben.

Auf Facebook entdeckte ein Polizist das Foto einer 14-Jährigen in eindeutigen Posen. Bei genauerem Hinsehen erkannte er den Ort, das spanische Andalusien, weil er dort des Öfteren seinen Urlaub verbrachte. Laut „oe24“ fand er den genauen Standort mittels Google Street View und konnte somit auch die Drahtzieherin ausforschen.

Diese soll gerade die Erziehungsberechtigte des Mädchens sein und einem Ring aus Müttern angehören, die mit ihren Kindern Sexfilme drehen.

Die spanischen Behörden arbeiten schon länger, gemeinsam mit ihren Kollegen aus Schweden, an dem Fall und kamen bis jetzt an ihre Grenzen. Zwei Frauen konnten verhaftet werden, die dritte Beschuldigte aber floh gemeinsam mit den Kindern nach Spanien. Dort mietete sie sich alle zwei Wochen in eine neue Wohnung ein, um dort pornografisches Material mit den Minderjährigen zu produzieren.

Nun verhalf der Beamte, der das Facebook-Foto entdeckte, zum Zugriff der Horror-Mutter. Sie wurde festgenommen und zeigte sich geständig. Sie wurde nach Schweden ausgeliefert, wo sie zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde. Ihre beiden Töchter (8 und 14) kamen bei Pflegefamilien unter.