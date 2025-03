Ronaldo und Mané bald in Salzburg: Al-Nassr plant Trainingslager

Al-Nassr plant ein Trainingslager in Saalfelden, das Salzburg zum Schauplatz eines Fußball-Spektakels macht. Ronaldo und Mané könnten bald dort glänzen!

Sadio Mané und Cristiano Ronaldo könnten demnächst gemeinsam in Salzburg auftreten, was eine spektakuläre Aussicht für Fußballfans in der Region darstellt. Beide Spieler sind derzeit bei Al-Nassr unter Vertrag, und der saudi-arabische Klub zieht ein Trainingslager in Saalfelden in Betracht. Während Mané eine enge Verbindung zu seinem ehemaligen Verein Red Bull Salzburg hat, wäre dies für Ronaldo der erste Besuch in der Mozartstadt.

Heimische Anhänger von Cristiano Ronaldo könnten bald die Gelegenheit erhalten, den portugiesischen Superstar hautnah zu erleben, was zweifellos eine Attraktion darstellt. Berichten der „Salzburger Nachrichten“ zufolge hat sich eine Delegation von Al-Nassr bereits die örtlichen Gegebenheiten angesehen, einschließlich des Hotels Brandlhof und der Trainingsanlagen, und zeigte sich von den Bedingungen beeindruckt. Ob das Trainingslager tatsächlich stattfinden wird, entscheidet sich jedoch erst in den kommenden Wochen.

Trainingslager in Saalfelden

Das Trainingslager ist für die Zeitspanne zwischen Mitte und Ende Juni geplant, mit dem Ziel, sowohl Trainingseinheiten als auch Testspiele in Saalfelden abzuhalten. Neben Ronaldo und Mané gehören auch andere internationale Stars wie Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic und Otavio zum Kader von Al-Nassr. Diese Ansammlung von Fußballgrößen verspricht, das Interesse der lokalen Bevölkerung erheblich zu steigern.