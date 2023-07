Rücksichtslos: Ungarische Touristen sorgen für Aufsehen an der Adria

Diesen Sommer wurden erneut unachtsame Handlungen von Touristen an den Küsten kritisiert. Für besonderes Aufsehen sorgte diese Woche ein Video, das das rücksichtslose Verhalten ungarischer Urlauber an der Adria aufzeigt, was online hitzige Debatten entfacht hat.

Ein umstrittenes Video, gefilmt auf der kroatischen Insel Vir und veröffentlicht in der Facebook-Gruppe „Verkehrsvorfälle und -unfälle“, hat zahlreiche entsetzte Reaktionen hervorgerufen. Warum? Es zeigt einen ungarischen Urlauber, der mit seinem Auto bis ans Meer fährt, um einen Jetski zu bergen. Die Kieselsteine am Strand stellten eine Herausforderung dar und laut zahlreichen Kommentaren, hat der Mann „nur bekommen, was er verdient hat“.

Der Clip trägt den provokativen Titel „Ungarn schlittern am Strand“.

Im Video sieht man, wie der Urlauber einen Jetski, der an seinem Auto befestigt war, aus dem Wasser zieht. Doch das Abenteuer nahm eine unerwartete Wendung – nun musste neben dem Jetski auch das Auto aus dem Meer gerettet werden.

Ob der Mann letztlich erfolgreich war, bleibt unklar. Eines war jedoch unter den Zusehern einhellige Meinung: Autos haben am Strand und direkt am Meer nichts verloren.

Die Kommentare zum Video waren harsch und vielfältig: „Er hätte noch ein Stück weiter zurückfahren sollen, um mehr Anlauf zu haben“; „Nur bei uns kann so etwas passieren, dass Idioten mit dem Auto bis unter die Schwimmer am Strand fahren“; „Er sollte bestraft und ordentlich getadelt werden“; „Was weiß der Ungar schon vom Meer. Er soll auf die Flut oder Ebbe warten“; „Sie haben immer irgendwelche Probleme“ – um nur einige zu nennen.