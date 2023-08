Rückspiel am Donnerstag: Borac Banja Luka spielt gegen Austria Wien

Bereitet euch sich auf einen fesselnden Fußballkampf vor, wenn FK Borac Banja Luka und FK Austria wieder aufeinandertreffen. Das Rückspiel dieses aufregenden Duells findet am Donnerstag, den 3. August, um 20.30 Uhr im Gradski-Stadion von Banja Luka statt.

Der aufstrebende FK Borac Banja Luka tritt in der dritten Qualifikationsrunde an und steht kurz vor der Ziellinie. Das bevorstehende Match ist entscheidend, um sich einen Platz in der vorletzten Qualifikationsrunde zu sichern. Der Gegner wird der Sieger aus dem Kräftemessen zwischen Ordabasy Schymkent aus Kasachstan und dem polnischen Vizemeister Legia Warschau sein. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams endete mit einem spannenden 2:2 (1:0) in Kasachstan.

Triumphaler Auftakt

Ein triumphaler Auftakt in die neue Fußball-Europacup-Saison für die Wiener Austria! Unter der Leitung von Trainer Michael Wimmer startete das Team mit einem eindrucksvollen Sieg in die zweite Qualifikationsrunde zur Conference League. Am Donnerstagabend brachte ein Last-Minute-Treffer im Hinspiel gegen FK Borac Banja Luka den ersehnten Erfolg. Mit einem knappen 1:0 (0:0) behielten die Veilchen die Oberhand. Vor einer enthusiastischen Kulisse von 9.717 Zuschauern in der Generali-Arena sorgte Haris Tabakovic in der 94. Minute für den entscheidenden Treffer und ebnete so den Weg zu einer vielversprechenden Ausgangssituation für den Aufstieg.