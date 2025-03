Ryanair bietet neue Flüge an!

Ryanair verstärkt seine Flugverbindungen ab Klagenfurt, insbesondere nach Mallorca. Ab April sollen fünf wöchentliche Flüge die Passagierzahlen um 25 Prozent steigern.

Ryanair, die bekannte irische Billigfluggesellschaft, plant eine Erweiterung ihres Flugangebots ab Klagenfurt, insbesondere mit einer verstärkten Verbindung nach Mallorca. Ab dem Sommerflugplan wird diese Strecke fünfmal wöchentlich bedient, was eine deutliche Steigerung der Passagierzahlen um 25 Prozent mit sich bringen soll.

Langfristige Zusammenarbeit

Bei einer Veranstaltung am Mittwoch hoben Vertreter von Ryanair und dem Flughafen Klagenfurt ihre „gute und langfristige“ Zusammenarbeit hervor. Die Fluggesellschaft, die sich selbst als „größte und günstigste Fluglinie Europas“ bezeichnet, plant ab April, die Strecke nach Mallorca fünfmal pro Woche zu bedienen und damit 21.000 zusätzliche Plätze anzubieten. Andreas Gruber, der Österreich-Vertreter von Ryanair, erklärte, dass man mit über 100.000 Passagieren von und nach Klagenfurt rechne und dies für über 100 Arbeitsplätze am Standort verantwortlich sei. Dies entspreche einem Wachstum von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zusätzliche Flugverbindungen

Zusätzlich wird Ryanair zweimal wöchentlich Flüge zum spanischen Ferienziel Alicante anbieten, und die bestehenden zwei wöchentlichen Flüge nach London bleiben im Programm. Allerdings finden die London-Flüge spätabends statt, wobei die Maschine am Donnerstag um 23.30 Uhr in London ankommt. Ursprünglich war eine Ankunft nach Mitternacht geplant, jedoch wurde der Flug nach Protesten in Kärnten um eine Stunde vorverlegt.

Ryanair führt täglich 3.600 Flüge durch, so Gruber, und es sei notwendig, die Zeitnischen an den Flughäfen anzupassen: „In diesem Fall waren es operative Erfordernisse, die eine Anpassung der Zeiten notwendig gemacht haben. Wir bedauern dies und haben auf die Rückmeldungen des Flughafens sofort reagiert, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.“

Wachstumspläne und Herausforderungen

Gruber äußerte zudem den Wunsch, das Flugangebot ab Klagenfurt und in ganz Österreich weiter auszubauen. Allerdings stellt die Luftverkehrssteuer, die Österreich erhebt – im Gegensatz zu anderen EU-Ländern –, eine Wachstumsbremse dar. Dadurch sei Klagenfurt im Vergleich zu den Flughäfen in Laibach und Triest benachteiligt.