Ryanair statt Privatjet: Fußball-Star Modrić überrascht Passagiere

Der Rekordnationalspieler Luka Modric verzichtete auf jeglichen Starallüren und wählte für seine Anreise zum WM-Qualifikationsspiel mit der kroatischen Nationalmannschaft einen Ryanair-Flug nach Zagreb. Der 40-jährige Mittelfeldstratege, der mittlerweile bei der AC Mailand unter Vertrag steht, entschied sich gegen einen Privatjet und demonstrierte damit seine bodenständige Haltung und tiefe Verbundenheit zum Team.

Von Bergamo aus trat Modric die Reise in die kroatische Hauptstadt an, in Begleitung seines Landsmanns Mario Pasalic von Atalanta Bergamo. Die Anwesenheit der beiden Fußballprofis blieb den Mitreisenden nicht verborgen. Der Billigflieger selbst nutzte die Gelegenheit für einen viralen Social-Media-Beitrag auf der Plattform X: „Wenn Modric mit uns fliegen kann, kannst du das auch” – ein Post, der tausende Reaktionen hervorrief, viele davon mit spöttischem Unterton.

Fans in Zagreb

In Zagreb angekommen, nahm sich der ehemalige Real-Madrid-Star Zeit für Fans des Milan-Klubs Istra, die sich über ein gemeinsames Foto mit ihrem Idol freuen durften. Seit seinem Wechsel im Sommer zu den Rossoneri (AC Mailand) hat Modric in elf Partien bereits einen Treffer erzielt und zwei Tore vorbereitet.

WM-Ambitionen

Sein großes sportliches Ziel bleibt die erneute WM-Teilnahme mit Kroatien im kommenden Sommer. Bei der Weltmeisterschaft 2018 führte er sein Team als Kapitän bis ins Endspiel, wo man sich erst Frankreich geschlagen geben musste. Aktuell führt die kroatische Auswahl ihre Qualifikationsgruppe mit 16 Punkten an und steht kurz davor, das Ticket für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu lösen.

