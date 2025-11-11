WM-Showdown im Happel: Bosniens Coach sieht Chance auf Sensation

Showdown im Happel-Stadion: Das Duell Österreich gegen Bosnien könnte zum WM-Qualifikations-Finale werden. Teamchef Barbarez blickt dem Schicksalsspiel entgegen.

Im Wiener Happel-Stadion könnte am 18. November das entscheidende Duell der WM-Qualifikation zwischen Österreich und Bosnien steigen. Der bosnische Teamchef Sergej Barbarez blickt diesem möglichen “Finale” mit Zuversicht entgegen, wie er im Gespräch mit der “Krone” verriet.

Barbarez, der erst seit April 2024 die Geschicke der bosnischen Nationalmannschaft leitet, hatte ursprünglich die EURO 2028 als langfristiges Ziel ausgerufen. Nun bietet sich seiner Mannschaft jedoch bereits die Chance, das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 zu lösen.

Positiver Erfolgsdruck

Den Erfolgsdruck, der auf seinen Schultern lastet, sieht der Coach keineswegs als Belastung. “Erfolgsdruck ist immer da, aber ich empfinde ihn als etwas Positives. Er gibt uns die Möglichkeit, etwas Großes zu erreichen”, betonte Barbarez. Mit Entschlossenheit fügte er hinzu: “Wir werden in den beiden entscheidenden Spielen alles für den Erfolg geben, um zum Erfolg zu kommen, der unserer Nation eine riesige Freude bereiten würde.”

Das Aufeinandertreffen in Wien-Leopoldstadt könnte zum Showdown um das WM-Ticket werden und verspricht schon jetzt Hochspannung für die Fans beider Nationen.