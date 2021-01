Scheidung, Familie & Ängste: Slavica Ćukteraš packt aus

Slavica Ćukteraš, die bekannte Sängerin der ersten Staffel „Zvezde Granda“, hatte lange mit bestimmten Ängsten zu kämpfen. Nun hat die 35-Jährige sie mit Hilfe von Experten erfolgreich überwinden können.

Die Sängerin erzählt: „Ich wandte mich an ausgebildete Fachkräfte, nämlich Psychologen, die den ersten Grad dieser Erkrankung erkannten. In Zukunft möchte ich weitere Experten in meinen Vlogs arrangieren um über gewisse Themen zu sprechen. Ich möchte anderen Menschen helfen, die ähnliche Probleme haben wie ich. Über solche Probleme sollte man sich nicht schämen, sondern dazu stehen. Die Menschen müssen verstehen, dass eine geistige Hygiene sehr wichtig ist.“, sagte Slavica für “Alo”.

Die Sängerin bezog sich auch auf die Beziehung zu ihrer Tochter Viktorija, die sie mit ihrem Ex-Mann Vlado Avramov hat.

„Ein Kind ist ein Kind und es soll das Leben in vollen Zügen leben. Ich möchte mich bei meiner Tochter nicht durchsetzen, dass sie genauso wie ich denkt und die gleichen Ansichten hat. Ihre Verpflichtung ist es, in den Kindergarten zu gehen und zu spielen. Mein Ex-Mann und ich haben einen sehr ähnlichen Charakter und wir haben keine Probleme mit der Vereinbarung, wenn es um unsere Tochter geht. Wir beide haben uns einvernehmlich geschieden und jetzt sind wir in einer gesunden Beziehung, es gibt kein böses Blut. Unser Kind wächst mit viel Liebe auf, es spielt keine Rolle, dass Vater und Mutter nicht mehr zusammenleben.“, betont Ćukteraš.