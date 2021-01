Großeinsatz: Männer wollten im Keller zwei Schweine grillen

In Deutschland wurden zwei Männer erwischt, wie sie im Keller eines Wohnhauses zwei Schweine grillen wollten. Dies sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei.

Die Polizei erlebt vieles, aber dieses Ereignis wird ihnen wohl sehr lange in Erinnerung bleiben. In Bremen wurden die Beamten alarmiert, weil in dessen Keller zwei ganze Schweine gegrillt werden sollten. Die Polizei teilte am Montag mit, dass die Einsatzkräfte genau zum Zeitpunkt eintrafen, wo die Männer gerade die Borsten von den Tieren abbrannten. Eine Amtsärztin, die ebenfalls alarmiert wurde, stellte jedoch fest, dass die Tiere nicht fachgerecht geschlachtet worden waren. Daraufhin wurden die toten Schweine beschlagnahmt.

Straßensperrung für 150-Kilo-Fleisch:

Die Einsatzkräfte mussten die Schweine die etwa 150 Kilogramm schwer waren aus dem Keller des Wohnhauses abtransportieren. Die Straße wurde vor dem Wohnhaus vorübergehend gesperrt. Ein Nachbar des Hauses gab an, die Schweine am Tag davor in Niedersachsen gekauft und sofort getötet zu haben. Weiteres habe der Mann die Tiere mit dem Auto nach Bremen gebracht, wo er sie von zwei Freunden habe grillen lassen wollen.