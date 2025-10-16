Schlüsseldieb erbeutete 600.000 Euro – Senioren im Visier

Sechs Jahre lang trieb er sein Unwesen, stahl Schlüssel von Senioren und erbeutete Wertgegenstände im Wert von 600.000 Euro. Nun klickten für den Serieneinbrecher die Handschellen.

Die Wiener Polizei hat nach mehrjährigen Ermittlungen einen mutmaßlichen Serieneinbrecher gefasst. Der 49-jährige Mann steht im Verdacht, zwischen 2019 und 2025 eine Serie von Wohnungseinbrüchen verübt zu haben, vorwiegend in Wien-Hietzing. Der entstandene Schaden wird von den Ermittlern auf über 600.000 Euro beziffert.

Die Festnahme erfolgte am Dienstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Fahnder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität identifizierten den Verdächtigen, als dieser gerade in ein Fahrzeug einsteigen wollte. Nach der Festnahme wurde er umgehend in eine Justizanstalt überstellt.

Raffinierte Vorgehensweise

Der einschlägig vorbestrafte Mann verfolgte bei seinen Taten offenbar eine spezifische Strategie. Er soll gezielt Senioren angesprochen haben, etwa vor Geschäften oder beim Verlassen ihrer Wohnhäuser. Dabei entwendete er unbemerkt deren Schlüssel und drang später in die Wohnungen ein. Seine Beute umfasste Bargeld, Schmuckstücke und sogar Goldmünzen.

Bei mindestens zwei Einbrüchen wurde der Täter von heimkehrenden Bewohnern überrascht. In beiden Fällen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, jedoch ohne dass jemand verletzt wurde.

Präventive Maßnahmen

Die Polizei vermutet, dass der Festgenommene für weitere, bislang nicht zugeordnete Einbrüche verantwortlich sein könnte. Personen, die möglicherweise Opfer wurden oder als Zeugen in Frage kommen, werden gebeten, mit den Wiener Behörden Kontakt aufzunehmen.

Erstellen Sie Verzeichnisse Ihrer Wertgegenstände und fotografieren Sie Schmuck sowie Kunstobjekte. Notieren Sie die Seriennummern elektronischer Geräte. Wertvolle Gegenstände sollten idealerweise in einem Tresor mit Zahlenkombination aufbewahrt werden.

Tragen Sie Mobiltelefone, Geldbörsen und Schlüssel vorzugsweise in verschließbaren Innentaschen – bei Handtaschen mit Magnetverschluss ist besondere Vorsicht geboten.