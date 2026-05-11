Schock am Stephansplatz: Mann setzt sich selbst in Brand

Schockmoment am Stephansplatz: Mitten im Trubel des Wiener Stadtzentrums spielt sich am Montag ein dramatischer Vorfall ab.

Ort des Geschehens

Vor dem Stephansdom auf dem Wiener Stephansplatz hat sich am Montagnachmittag ein Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und sich anschließend selbst in Brand gesetzt. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber der „Krone“ bestätigte, gehen die Behörden von einem Suizidversuch aus. Laut Medienberichten hatte der Mann seinen Selbstmordversuch kurz zuvor über eine Hotline angekündigt.

Stabiler Zustand

Einsatzkräfte konnten die Flammen rechtzeitig löschen, woraufhin der Mann umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Zustand ist derzeit stabil, Lebensgefahr besteht nicht.

Zahlreiche Passanten wurden unfreiwillig Zeugen des Vorfalls, der auf dem belebten Platz mitten am Tag für Schock und Panik sorgte.