Schock in Istrien: Kinder als Drogenkuriere missbraucht!

In Istrien wurden eine 36-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann von der regionalen Polizeieinheit verhaftet. Sie stehen unter Verdacht, Minderjährige für ihre kriminellen Aktivitäten, darunter illegaler Drogenhandel und mutmaßliche physische Angriffe, missbraucht zu haben.

Die Polizei in Pula hat eine kriminalistische Untersuchung gegen ein Paar abgeschlossen, das im Verdacht steht, mehrere Straftaten begangen zu haben. Die 36-jährige Frau und der 39-jährige Mann sollen Beweisunterdrückung betrieben und unerlaubt Drogen hergestellt und gehandelt haben.

Im April 2023 sollen sie mehrmals ein Kind dafür bezahlt haben, in ihrem Namen Drogen in der Region Pula zu verkaufen. Darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen, fünf Minderjährigen Geld und einen Roller angeboten zu haben, um ein minderjähriges Mädchen physisch anzugreifen. Dies sollte verhindern, dass das Mädchen gegen die 36-Jährige in einem Gerichtsverfahren aussagt.

Bei der Untersuchung der Verdächtigen und ihres Hauses in der Region Pula wurde eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Dieses gehörte dem 39-Jährigen, der gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs angezeigt wurde.

Die Verhaftung des verdächtigen Duos erfolgte am 29. November in den frühen Morgenstunden. Sie werden im Laufe des Tages in die Gefängniseinheit der Polizeidirektion Istrien gebracht. Die Untersuchungsergebnisse wurden an die zuständigen Behörden weitergeleitet.