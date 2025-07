Schock-Moment bei Klub-WM: Musiala erleidet Horror-Verletzung (VIDEO)

Der FC Bayern und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain treffen im Viertelfinale der Klub-WM aufeinander. Was als sportliches Highlight beginnt, endet für einen Akteur im Drama. In der Nachspielzeit kommt es zum folgenschweren Zweikampf zwischen PSG-Keeper Donnarumma und Bayerns Offensivjuwel Jamal Musiala. Beide stürzen sich auf den Ball, doch der 22-jährige Deutsche bleibt nach dem Kontakt regungslos liegen. Die Fernsehbilder zeigen Grauenvolles: Musialas linker Fuß steht in unnatürlichem Winkel vom Bein ab.

Die Szenerie auf dem Rasen gleicht einem Schockmoment. Mitspieler schlagen die Hände vors Gesicht, selbst Donnarumma wirkt völlig konsterniert und kann sein Entsetzen kaum verbergen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur steht der Verdacht eines Beinbruchs im Raum. Referee Taylor beendet die erste Halbzeit, während Sanitäter den Verletzten behutsam auf eine Trage betten und vom Feld transportieren.

Für den zweiten Durchgang ersetzt Gnabry den unglücklichen Musiala.

Musialas Leidensweg

Der Verletzungsschock trifft den jungen Nationalspieler besonders hart. Gerade erst hatte er einen langwierigen Muskelbündelriss überwunden und stand nach dreimonatiger Leidenszeit wieder in der Startformation. Schon im zweiten Gruppenspiel gegen Boca Juniors (2:1) musste er angeschlagen ausgewechselt werden.

Nun der nächste schwere Rückschlag für das Ausnahmetalent.

Rückschlag nach mühsamer Rehabilitation

Bereits Anfang April hatte sich Musiala einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen. Die damalige Verletzung zwang ihn zu einer rund achtwöchigen Pause, wodurch er sowohl das Bundesliga-Saisonfinale als auch die wichtigen Champions-League-Viertelfinals verpasste. Die medizinische Abteilung des FC Bayern plante seine vollständige Genesung gezielt für die Klub-WM.

Der Ausfall des Offensivstars bedeutete für die Münchner einen erheblichen sportlichen Verlust. Mit 18 Toren und fünf Vorlagen in der laufenden Saison zählte Musiala zu den absoluten Leistungsträgern im Team. Auch die deutsche Nationalmannschaft musste im Juni auf ihn verzichten, als Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Bitten des FC Bayern auf eine Nominierung für das Nations-League-Finalturnier verzichtete, um Musialas langfristige Fitness nicht zu gefährden.