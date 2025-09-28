Schüsse und Feuer in Kirche – Mehrere Todesopfer befürchtet (VIDEOS)

Schüsse durchbrechen die Sonntagsruhe, dann steigen Flammen auf: In einer mormonischen Kirche in Michigan hinterlässt ein bewaffneter Angreifer Verletzte und Zerstörung.

Ein Schütze hat am Sonntag in einer mormonischen Kirche (Kirche der Heiligen der Letzten Tage) in Grand Blanc (Michigan) das Feuer eröffnet und mehrere Menschen verletzt. Laut Mitteilung der örtlichen Polizei wurde der Täter „außer Gefecht gesetzt“. Die Behörden bestätigten gegen 11:13 Uhr Ortszeit, dass es mehrere Opfer gebe, machten jedoch zunächst keine Angaben zu möglichen Todesopfern. Nach der Schießerei brach in dem Gotteshaus ein Feuer aus.

📍 Ort des Geschehens

Grand Blanc ist eine Kleinstadt am Rand von Flint (Michigan), rund 100 Kilometer nordwestlich von Detroit. In sozialen Netzwerken kursierende Aufnahmen zeigen, wie Flammen das Kirchengebäude erfassen und dichter Rauch aufsteigt. Vor Ort waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen, während Rettungskräfte die Verletzten versorgten.

Polizeiliche Maßnahmen

„Es gab einen aktiven Schützen in der Kirche der Heiligen der Letzten Tage an der McCandlish Road“, erklärte die Polizei in ihrer offiziellen Stellungnahme. „Es gibt mehrere Opfer und der Schütze ist außer Gefecht gesetzt. Es besteht KEINE Gefahr für die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt.“ Die Kirche steht in Flammen.“ Für Personen vor Ort wurde als Sammelplatz der nördliche Pavillon eingerichtet.

Augenzeugenberichte

Die Identität des Täters wurde bislang nicht veröffentlicht. Zu einem möglichen Motiv für den Amoklauf machten die Behörden keine Angaben. In sozialen Medien berichteten mehrere Augenzeugen von mindestens vier Todesopfern, was jedoch von offizieller Seite noch nicht bestätigt wurde.

Ein Zeuge beschrieb, die Kirche sei durch das Feuer „vollständig zerstört“ worden und er habe den Wagen des Schützen vor dem Gebäude parken sehen.

Sheriff Swanson vom Genesee County Sheriff’s Office erklärte in einer Live-Übertragung vom Tatort: „Die gesamte Kirche steht in Flammen. Wir haben mehrere Opfer.“