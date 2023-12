Schütze von Prag – Verbindung zu Säuglingsmord vor einer Woche

Die Karls-Universität in Prag wurde zum Schauplatz einer schrecklichen Schusswaffenattacke, die 14 Menschen das Leben kostete und 25 weitere verletzte. Der Vorfall, der weltweit für Bestürzung sorgte, ereignete sich im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät. Der mutmaßliche Täter, ein Student, wurde ebenfalls tot aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes bleiben unklar.

Am Donnerstagnachmittag eröffnete der junge Mann das Feuer in den Räumlichkeiten der Universität. Die ersten Meldungen über Schüsse erreichten die Polizei gegen 15 Uhr. Innerhalb von zwölf Minuten war eine schnelle Einsatzgruppe vor Ort. Währenddessen versuchten Studenten und Mitarbeiter der Universität, sich in Hörsälen und Büros zu verbarrikadieren. Andere flüchteten sich auf Dachsimsen, um dem Schützen zu entkommen.

Ungeklärter Doppelmord

Der Angreifer, so die Polizei, könnte vor der Tat seinen Vater in der Gemeinde Hostoun, westlich von Prag, ermordet haben. Es besteht auch der Verdacht, dass er eine Woche zuvor einen Doppelmord begangen haben könnte. Ein Vater und dessen Tochter im frühen Säuglingsalter waren scheinbar grundlos in einem Waldstück am Prager Stadtrand erschossen worden. Der Fall hatte in Tschechien für Entsetzen gesorgt. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Ein terroristischer Hintergrund wird derzeit ausgeschlossen.

Die Regierung der Tschechischen Republik trat am Donnerstagabend zu einer Krisensitzung zusammen. Präsident Petr Pavel, der einen Besuch in Frankreich abgebrochen hatte, um nach Prag zurückzukehren, warnte vor voreiliger Kritik an der Polizei und der Verbreitung von Falschinformationen.

Die Karls-Universität, gegründet 1348 und damit eine der ältesten europäischen Universitäten, beherbergt rund 49.500 Studenten. Sie liegt im historischen Stadtzentrum Prags und ist eine bedeutende Bildungsstätte. Die Philosophische Fakultät, wo das Unglück seinen Lauf nahm, zählt rund 8.000 Studierende.

Die Ermittlungen zur genauen Tatmotivation dauern an.