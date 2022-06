Schwedisches Model besetzt eine kroatische Insel

Isabella Viola Lindblom (30), ein Weltmodel aus Schweden, hält sich seit mehr als einem Monat auf der unbewohnten Insel Jaz bei Rogoznica auf. Die Einheimischen berichten über eine “durchgeknallte” reiche Schwedin, die davon überzeugt ist, dass die Insel Jaz ihr gehört und alle Besucher verjagt. Auf der anderen Seite nutzt und bezahlt sie Dienstleistungen für diejenigen, die verschiedene Dinge mit dem Boot auf die Insel transportieren. Der Highlight; sie soll auch Hühner angesiedelt haben. In gewisser Weise genießt die Schwedin auch den Schutz von Einzelpersonen, die persönlichen Nutzen in ihrem Reichtum und den notwendigen Dienstleistungen sehen.

Ihre Unterkunft ist ebenfalls ungewöhnlich. Es gibt kein Haus auf der Insel, sagen die Bewohner der Stadt Rogoznica, sondern sie schläft in einem Netz zwischen den Bäumen, und ein Zelt habe sie auch schon bestellt.

„Jeder kennt diesen Fall, aber es können keine konkreten Maßnahmen ergriffen werden. Sie rennt herum und behauptet, es sei ihre Insel, vertreibt Leute und schreit. Nun besorgte sie auch Hühner. Ganz Rogoznica weiß von dem Fall, aber offensichtlich kann niemand etwas tun. Was ist das für ein Land. Wir haben gehört, dass dort die Polizei und der Kontrollbeamte waren, doch wieso wurde der ganze Fall noch nicht gelöst?“, sagt ein Stadtbewohner verwundert.

Die kroatischen Medien haben erfahren, dass der Fall schon der Hafenbehörde und der Stadtpolizei der Gemeinde Rogoznica bekannt ist und dass die Polizei eingegriffen hat. Dazu äußerte sich die Bürgermeisterin der Gemeinde Rogoznica, Anita Živković: „Unser Kontrollbeamte war zwei- oder dreimal bei ihr und die Seepolizei verhängte ihr eine Geldstrafe mit dem Ultimatum, die Insel binnen 24 Stunden zu verlassen. Wir haben sie in den letzten Tagen nicht gesehen, also werden wir sehen, ob sie noch da ist. Die Seepolizei wird das aufklären. Sie haben bereits ihren Teil dazu beigetragen, indem sie ihr eine Strafverfügung und eine Räumungsfrist verhängt haben. Wir haben jeden darüber informiert, natürlich auch den Staat, da die Insel Staatseigentum ist. Das Problem ist, dass sie als europäische Bürgerin geschützt ist, obwohl sie Unordnung schafft und Menschen von der Insel vertreibt. Wenn ich ein Zelt auf einem Platz in München aufstellen würde, würde ich in zwei Sekunden verhaftet und abgeschoben werden.“

Ebenso berichtet die Polizeidirektion von Šibenik-Knin über den Fall und informiert u.a., dass sich die Schwedin auf dem Gebiet von Rogoznica, auf der Insel Jaz, ohne Meldung bei zuständigen Behörden aufgehalten habe. Šime Pavić, der Sprecher der Polizeidirektion erklärte zudem, dass alle Schritte gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Europäischen Union erfolgten.

Über das Model selbst ist wenig bekannt. Sie wurde am 27. November 1991 in Göteborg, Schweden, geboren. Einer ihrer ersten Modeljobs war bei der Modenschau für Vena Cava im Frühjahr 2010. Das schwedische Model erschien auf dem Cover der Juli-Ausgabe 2012 von Votra Beauté Greece. Sie modelte auch für Marken wie Comme Des Garcons.