Wunder in Serbien: Ein junger Mann wachte nach zehn Monaten im Koma auf

Wunder in Serbien: Ein junger Mann wachte nach zehn Monaten im Koma...

Mit seiner Familie und seinen Freunden kommuniziert Denis nun mit Mimik und Handdruck. Es sei ein Wunder, sagt die Mutter, weil er zehn Monate im sogenannten Koma Vigile oder Wachkoma gelegen habe.

Denis Milovanović aus Svilajnac erlitt im vergangenen Sommer einen schweren Autounfall, der ihn ins Koma versetzte. Die Ärzte in Kragujevac konnten seine Lebensfunktionen aufrechterhalten, und dank der Pflege seiner Familie erwachte der 24-Jährige zehn Monate nach dem Unfall aus dem Koma.

Er wird morgen zur Reha nach Kroatien reisen, und Familie und Freunde haben etwas mehr als die Hälfte der Mittel gesammelt, die für seine Genesung benötigt werden.

Mit seiner Familie und seinen Freunden kommuniziert Denis nun mit Mimik und Handdruck. Das ist ein richtiges Wunder, sagt die Mutter, weil er zehn Monate im sogenannten Wachkoma lag. Sie las seine ersten Worte von seinen Lippen: „Palatschinken bitte“. „Natürlich habe ich sie in drei Minuten gemacht, fünf davon hat er gegessen. Und ich habe damals nicht sofort reagiert. Man hat eine Menge Angst, wenn man weiß, was man durchgemacht hat. Man kann sich nicht einmal auf einige Dinge freuen. Von Trauern nicht zu sprechen, was wir alles im letzten Jahr durchgemacht haben“, erklärte die Mutter von Denis.

Als er im Koma war, war seine einzige Hoffnung eine extrem komplexe Gehirnoperation in Kroatien, Japan oder China. Diese und die notwendige Rehabilitation erforderten 60.000 Euro.

Die Spendenaktionen wurden von Denis Freunden organisiert. Da er ohne Operation aus dem Koma erwachte, werden die gesammelten 35.000 Euro von der Familie verwendet, um sofort mit der Rehabilitation in einem spezialisierten Krankenhaus in Krapinske Toplice in Kroatien zu beginnen. Der Betrag reicht jedoch für eine vollständige Erholung noch nicht aus. Es besteht daher die Möglichkeit für die weitere Behandlung zu spenden.

Von der wohltätigen Organisation „Budi human“ wurde ein Konto dafür errichtet. Ebenso kann man mit der Nachricht „1207“ an die Nummer 3030 Denis mit dem Beitrag helfen, seine Behandlung erfolgreich abzuschließen und eine vollständige Genesung zu erreichen.

Lesen Sie auch: Mann hält Internetbekanntschaft zehn Tage fest! Zehn Tage lang soll ein Steirer seine deutsche Internetbekanntschaft in der Wohnung festgehalten haben.

Mann seit Monaten immer wieder positiv auf Coronavirus getestet Im steirischen Bezirk Weiz wird ein Covid-19-Patient, seit Monaten, immer wieder positiv getestet – warum ist den Ärzten ein Rätsel.

Feuerwehrmann legt zehn Brände Kirchdorf an der Krems: In der Nacht auf Donnerstag auf frischer Tat ertappt. Verdächtiger ist zudem Covid-19-positiv.

Teaser: Erste Worte nach dem Koma: „Palatschinken bitte“.