Senioren-Kollision: 92-Jähriger im E-Mobil kracht in Biker – schwer verletzt

Mit nur 10 km/h unterwegs, geriet ein 92-Jähriger in seinem Elektrofahrzeug in die Fahrlinie eines Motorradfahrers – mit schmerzhaften Folgen.

Auf einer Gemeindestraße in Eberstalzell kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Ein 92-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 11 Uhr mit seinem langsamen Elektrofahrzeug, das maximal 10 km/h erreicht, unterwegs. Der Pensionist steuerte mit dem Aufsitzroller auf die Kreuzung mit der Landesstraße L1244 zu.



Zeitgleich befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Kirchdorf eben diese Landesstraße in Richtung Ried im Traunkreis. An der Kreuzung prallten die beiden Fahrzeuge der Senioren zusammen.

Hubschrauber-Einsatz

Der Motorradfahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen. Ein Rettungsteam des Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ versorgte den Verunglückten und transportierte ihn anschließend ins Kepler Universitätsklinikum.



Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Untersuchungen.