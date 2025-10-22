Seniorin mit Rollator von Lkw überrollt – Rettung kam zu spät

In Neustift im Stubaital kam es am Dienstag zu einem tragischen Zwischenfall. Eine 85-jährige Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war, wurde von einem rückwärtsfahrenden Pritschenwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer hatte die Seniorin beim Zurücksetzen nicht bemerkt, während die Frau den herannahenden Wagen offenbar nicht wahrgenommen hatte.

Der Unfall ereignete sich um 13.11 Uhr auf dem Uferweg, einer Gemeindestraße, die sich derzeit im Umbau befindet. Ein 40-jähriger Österreicher steuerte seinen Pritschenwagen rückwärts in Richtung Talausgang. Da das Fahrzeug über kein Heckfenster in der Fahrerkabine verfügte, orientierte sich der Lenker ausschließlich an den Seitenspiegeln.

Tragischer Zusammenstoß

Zeitgleich bewegte sich die betagte Österreicherin mit ihrem Gehhilfsgerät auf derselben Straße in identischer Richtung. Die Seniorin bemerkte das sich von hinten nähernde Fahrzeug vermutlich nicht. Der Pritschenwagen erfasste die 85-Jährige und überrollte sie mit den hinteren Doppelrädern.

Erfolglose Rettung

Der Fahrer stoppte unmittelbar nach dem Zusammenstoß und begann gemeinsam mit weiteren Bauarbeitern, Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Trotz der anschließenden Wiederbelebungsversuche durch die eingetroffenen Rettungskräfte verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat eine gerichtliche Obduktion sowie eine Untersuchung des Unfallfahrzeugs durch einen Kraftfahrzeug-Sachverständigen angeordnet.

