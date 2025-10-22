Vom Flirt zum Alptraum: Russe (29) plündert Tresor seines 71-jährigen Dates

Vom Dating-Partner zum Dieb: Ein 29-jähriger Russe betäubte seinen 71-jährigen Bekannten, plünderte dessen Tresor und stahl später auch noch Schmuck aus der Stadtwohnung.

Ein 29-jähriger Mann wurde am 7. Oktober in einem Lokal in Wien festgenommen. Er zeigte sich bei seiner Verhaftung geständig und wurde anschließend in die Justizanstalt Korneuburg überstellt. Der Kontakt zwischen ihm und seinem 71-jährigen Opfer entstand im Mai über eine Dating-Plattform, woraufhin sie sich laut Polizei regelmäßig in der Wohnung und im Haus des Seniors trafen.

Am 11. September soll der 29-Jährige dem älteren Mann ein Schlafmittel verabreicht haben. Nachdem der 71-Jährige bewusstlos wurde, durchsuchte der Verdächtige offenbar das Haus nach dem Tresorschlüssel und entwendete einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag aus dem Safe. Bei seiner Durchsuchung des Hauses nach Wertgegenständen nahm er zudem Parfüm sowie den Schlüssel zur Wiener Wohnung des Pensionisten an sich.

Mit diesem Schlüssel verschaffte er sich später Zugang zur Stadtwohnung und stahl dort Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Vorherige Diebstähle

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entwendete der russische Staatsangehörige in der Wiener Wohnung des Pensionisten Schmuckstücke. Im Verlauf der Ermittlungen konnte der Russe als Tatverdächtiger identifiziert werden. Den Erkenntnissen zufolge hatte er dem 71-Jährigen bereits am 27. August einen mittleren vierstelligen Eurobetrag gestohlen.

Zusätzlich soll er sich am 1. September Schmuck im mittleren vierstelligen Wert vom Pensionisten ausgeliehen und nicht zurückgegeben haben.

Geständnis und Festnahme

Die Festnahme des 29-Jährigen erfolgte in einem Lokal in Wien-Leopoldstadt. Bei seiner Befragung gestand er nicht nur die Taten gegen den Pensionisten, sondern auch eine Unterschlagung und einen Betrug in Graz.

Dort hatte er sich im Dezember 2023 von einer Bekannten einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geliehen und nicht zurückerstattet.