Sensation mit 40: Spielt Edin Dzeko bald für diesen Balkan-Klub?

Eine Dzeko-Rückkehr in die Serie A bahnt sich an. Der 39-jährige Torjäger von Fenerbahce weckt das Interesse von Fiorentina und beweist mit 19 Saisontoren, dass sein Torriecher ungebrochen ist.

In der Fußballwelt scheint das Alter nur eine Zahl zu sein, wenn es um Edin Dzeko geht. Der 39-jährige Angreifer steht vor einer möglichen Rückkehr in die Serie A, nachdem Fiorentina konkretes Interesse an einer Verpflichtung signalisiert hat. Beim türkischen Spitzenklub Fenerbahce zeigt der Bosnier aktuell, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat – 33 Treffer in 64 Partien sprechen eine deutliche Sprache. Allein in dieser Spielzeit netzte er in allen Wettbewerben bereits 19 Mal ein. Mit seinem auslaufenden Vertrag steht Dzeko nun vor einer wichtigen Karriereentscheidung.

In der Türkei avancierte der Routinier schnell zum Publikumsliebling und Kapitän von Fenerbahce. Nach zwei Jahren außerhalb der europäischen Topligen könnte er nun sein Comeback in der Serie A feiern – einem Terrain, auf dem er bereits tiefe Spuren hinterlassen hat. 150 Tore erzielte der Mittelstürmer während seiner Zeit in Italien, wo er sowohl bei der Roma als auch bei Inter Mailand glänzte. Mit den Nerazzurri sicherte er sich innerhalb von zwei Spielzeiten vier Titel.

Transferpoker beginnt

Der Transferpoker um den bosnischen Nationalspieler gewinnt an Fahrt. Neben dem Interesse aus Florenz würde auch sein aktueller Arbeitgeber Fenerbahce den Kontrakt gerne verlängern. Aus Saudi-Arabien locken finanziell lukrative Angebote. Gerüchte über einen Wechsel zu Hajduk Split in Kroatien oder eine sentimentale Rückkehr zu seinem Heimatverein Zeljeznizar in Bosnien kursieren ebenfalls, erscheinen aber unwahrscheinlicher.

Ungebrochene Ambitionen

Für Dzeko steht fest: Er will weiterspielen – auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, wo er von einer weiteren WM-Teilnahme mit den „Drachen“ träumt. Dzekos beeindruckende Karriere demonstriert seine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und Beständigkeit. Nach seinem Abschied von Manchester City 2016 bewies er bei der Roma und später bei Inter eindrucksvoll, dass er auf höchstem europäischen Niveau mithalten kann.

Der erfahrene Torjäger bleibt trotz seines fortgeschrittenen Fußballalters eine begehrte Personalie auf dem internationalen Transfermarkt.

